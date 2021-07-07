可能微解封綠島人憂心 居民盼普打疫苗

新冠肺炎防疫警戒有可能微解封，綠島居民憂心疫情竄入，盼全島能普打疫苗；台東縣長饒慶鈴呼籲進入台東2離島遊客，到島上立即快篩。

饒慶鈴昨天宣布台東微解封，台東市民最主要的運動場所活水湖和森林公園開放。外界關心將來新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫全國3級警戒微解封，綠島和蘭嶼的因應措施。

饒慶鈴表示，如果12日全國3級警戒微解封，台東還是會依照中央的指示實施防疫措施，目前2離島都有設快篩和PCR檢測，在台東豐年機場也有設快篩，她建議進入2離島遊客，保護自己和保護離島，到離島就先快篩。

綠島鄉長謝賢裕表示，綠島鄉民和旅遊業者都不願意看到這時候微解封。他說，目前綠島疫苗施打率是17.9%，綠島是乾淨的小島，一旦解封後，來自四面八方的遊客，很難控制，有可能將疫情帶進綠島和蘭嶼。

另一方面，綠島的醫療資源不足，有人確診重症或是呈陽性反應，必須由直升機後送，耗費龐大的資源。因此他建議，如要微解封2離島先全面普打疫苗；再者，中央和縣政府要授權給地方防疫權力，要求進入2離島遊客必須要有PCR陰性證明。