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風吹日曬加地震 東海岸打卡景點石門班硝角雙心石雕「心碎」

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉台11線旁的石門班哨角，著名的雙心石雕「心碎」，公所緊急封鎖，評估後認為難以修復。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉台11線旁的石門班哨角，著名的雙心石雕「心碎」，公所緊急封鎖，評估後認為難以修復。圖／豐濱鄉公所提供

東海岸著名打卡景點，花蓮縣豐濱鄉海邊的石門班哨角雙心石雕，今天被公所人員巡查發現「心碎」，公所立即會勘，評估是年久自然損壞，難以修復。鄉長江莉婷表示將朝原地再造，會找在地藝術家討論，設計出具備在地元素、結合海岸景觀的裝置藝術

石門班哨角雙心石雕位於台11線約60.5公里處，距離石門遊憩區約500公尺，原本是海防班哨，廢棄後改成休憩區，平台上浪漫的粉色雙心石雕相對，石雕前有著「Love」字樣，背襯著蔚藍的太平洋和朵朵白雲，相當浪漫，雖然是個迷你景點，但不少情侶路過不忘停下車拍照打卡，留下浪漫回憶。

豐濱鄉公所表示，三級警戒以來，鄉內的海上古道、月洞、石門班哨角都已關閉，但公所人員會定時巡查。今天公所人員巡查到石門班哨角，發現其中一心已經碎裂。鄉公所立即會勘，評估損壞程度相當嚴重，恐怕難以修復。

鄉公所表示，「雙心石雕」設置已近10年，長年風吹日曬，曾經多次修補，這次嚴重碎裂，懷疑可能是自然損害，加上近期花蓮地震頻繁造成。

下曾數次修補，而近日又逢地震頻繁，恐是造成作品自然損壞的原因。

鄉長江莉婷表示，為了優化豐濱鄉的遊憩設施和景觀風貌，鄉公所今年已著手進行「豐濱古道及月洞雙心環境再造整體規畫案」，雙心石雕受損後，會朝原地再造方向，邀請在地藝術家共同討論，希望設計出具備在地文化元素、也能結合海岸線景觀的裝置藝術。

江莉婷也說，三級警戒持續一個多月，不少原本靠觀光維生的鄉民，生活陷入困境，未來解封後，歡迎遊客多到豐濱一遊。

花蓮豐濱鄉台11線旁的石門班哨角，著名的雙心石雕，是許多情侶打卡的知名景點。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉台11線旁的石門班哨角，著名的雙心石雕，是許多情侶打卡的知名景點。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉的石門班哨角海景迷人。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉的石門班哨角海景迷人。圖／豐濱鄉公所提供

石門 裝置藝術

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