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疾管署一口氣配發27台「救命神器」 基隆醫院戰力提升

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆醫院收治1名確診者，在加護病房透過藥物與HFNC儀器雙軌治療好轉，20多天後康復出院。圖／衛福部基隆醫院提供
基隆醫院收治1名確診者，在加護病房透過藥物與HFNC儀器雙軌治療好轉，20多天後康復出院。圖／衛福部基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院原本只有3台「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」，衛福部疾病管制署日前一口氣配發27台到基隆醫院，令醫護團隊大為振奮，將妥善運用，降低病人進入呼吸衰竭病症急性期的機率，改善症狀。

醫界指出，國外研究指出，患者低血氧時，通常以鼻導管、氧氣面罩治療，不然就得插管。HFNC可作為面罩與插管間的中繼做法，如果無法撐過去，還是不能取代插管治療。

藝人賈永婕6月13日在臉書貼文，輾轉得知台灣各大醫院都急缺HFNC，出面號召並募集342台HFNC要捐給各大醫院。坊間稱為「救命神器」的HFNC頓時成為新聞焦點，政府事後回應也採購了500台，其中200台可先到貨。

衛福部基隆醫院原本自備1台HFNC，藝人侯昌明、曾雅蘭夫婦在6月17日下午，代送在基隆成長的藝人羅志祥認購的2台HFNC給基隆醫院，加上疾管署日前配發27台，總共已有30台。

基隆醫院胸腔內科醫師黃翰禮分享靠著HFNC改善病患症狀案例，1名患有糖尿病的女性，在丈夫確診4天後，經PCR採檢陽性也確診。初期僅輕微咳嗽及發燒，但入院第7天咳嗽轉為劇烈，胸部X光檢查發現肺部有發炎及肺浸潤情形，血氧掉到88%左右。

醫療團隊按照新冠肺炎治療指引使用瑞德西韋藥物，並評估病人雖未出現呼吸費力，但肺部嚴重發炎、血氧不穩定，為降低病人進入呼吸衰竭病症急性期機率，將她轉入加護病房並使用HFNC。

在藥物與儀器雙軌並行下，這名確診者病情逐漸好轉，後來可不再使用HFNC輔助呼吸，並在入院治療20多天後康復出院。

基隆醫院收治1名確診者，在加護病房透過藥物與HFNC儀器雙軌治療好轉，20多天後康復出院。圖／衛福部基隆醫院提供
基隆醫院收治1名確診者，在加護病房透過藥物與HFNC儀器雙軌治療好轉，20多天後康復出院。圖／衛福部基隆醫院提供

基隆 咳嗽 衛福部

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