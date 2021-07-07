宜蘭福氣家族「疫」起送暖 百份物資、2萬紓困金助弱勢

有鑑於疫情影響，不少民眾生計陷困境，宜蘭縣福氣家族公益協會在6、7月間，走訪縣內223個家庭，除了慰問之外，也提供千元物資予157戶、2萬元經濟扶助另有19戶受惠。該協會執行長黃賜福表示，若疫情持續嚴峻，下個月會再進行一次，希望能達到做及時幫助。

福氣家族自6月開始，慰問、關心列冊的223戶急難救助戶，了解其需求，不只協助申請政府紓困補助，也提供物資福袋、紓困金的及時雨。黃賜福提到，千元物資福袋是客製化，本次與家樂福業者合作，提供衛生紙、米、罐頭等逾40個生活品項作為需求選擇。此次157個受惠家庭中，大同鄉、南澳鄉占5成，平地則以壯圍鄉18戶為多，將於本周全數發放完畢。