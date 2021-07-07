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宜蘭福氣家族「疫」起送暖 百份物資、2萬紓困金助弱勢
有鑑於疫情影響，不少民眾生計陷困境，宜蘭縣福氣家族公益協會在6、7月間，走訪縣內223個家庭，除了慰問之外，也提供千元物資予157戶、2萬元經濟扶助另有19戶受惠。該協會執行長黃賜福表示，若疫情持續嚴峻，下個月會再進行一次，希望能達到做及時幫助。
福氣家族自6月開始，慰問、關心列冊的223戶急難救助戶，了解其需求，不只協助申請政府紓困補助，也提供物資福袋、紓困金的及時雨。黃賜福提到，千元物資福袋是客製化，本次與家樂福業者合作，提供衛生紙、米、罐頭等逾40個生活品項作為需求選擇。此次157個受惠家庭中，大同鄉、南澳鄉占5成，平地則以壯圍鄉18戶為多，將於本周全數發放完畢。
另外，19個家庭經濟困難，福氣家族特別提供每戶2萬元紓困金，共計38萬元，希望能有立即性的幫助。黃賜福分享援助家庭案例，羅東一名肌肉萎縮少年曾獲總統教育獎，今年考上台北商業大學，卻因身體狀況不適合就學；其母為柬埔寨籍新住民，以做指甲彩繪維生，但疫情關係沒收入，特別給予經濟紓困。
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