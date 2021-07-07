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花蓮卓溪夏雪芒果上市 世豐電力拋磚引玉購650箱

中央社 / 花蓮縣7日電

疫情肆虐，台灣今年芒果外銷訂單大受影響，花蓮卓溪鄉農民栽種夏雪芒果收成，縣府積極協助行銷，在當地開發水力電廠的世豐電力公司採購650箱，拋磚引玉助偏鄉小農度難關。

花蓮縣卓溪鄉果樹芒果產銷班第八班班長田東昇今天表示，最近天氣熱，正是芒果採收旺季，平均1個月產量約1000至1500箱。花蓮好山好水環境下生產的蜜雪、夏雪芒果，採用自然友善耕作，不使用催熟劑，讓芒果於果樹上自然熟成，味道更為香甜可口。

田東昇說，卓溪鄉氣候不像屏東四季如夏，卓溪的芒果有過冬，風味更特殊；除了夏雪品種，今年首次生產銷售的特A級花蓮蜜雪芒果是愛文芒果後代，比起愛文芒果，蜜雪具有自然花蜜香氣，糖度約13至17，壽命也較長，果皮呈現桃紅色，像水蜜桃一樣亮麗可口。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）席捲全球，導致台灣今年芒果外銷訂單大受影響，目前正值芒果盛產採收旺季，縣府透過鄉公所協助小農行銷特A級花蓮蜜雪、夏雪芒果，希望加強品牌行銷、打開花蓮芒果精品的知名度。

永崴投控子公司世豐電力在卓溪鄉豐坪溪及其支流投資2個水力電廠，裝置容量估計將達37.1MW，每年可發電約2億度綠電，落成後將成為台灣民間最大的水力電廠。敦親睦鄰配合卓溪鄉打造的芒果精品及周邊農特產品，希望能帶動當地小農觀光商機。

芒果 新冠肺炎 屏東

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