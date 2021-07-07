花蓮市公所客語學習改線上教學 民眾拚認證拿獎金

新冠肺炎全國第3級警戒，花蓮市公所開辦的客語初階班也改為線上教學，35名學生年齡層橫跨8歲至73歲，目標都是考過9月的初級認證考試，通過認證還可申請千元獎勵金。

花蓮市公所指出，公所客家事務處自6月底至9月初開辦的客語初階班，每週一、四晚上6時至8時上課，原定上課地點在公所3樓禮堂，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒改為線上上課。

花蓮市長魏嘉賢指出，去年課程報名踴躍，不少民眾從完全不會講，上完課後通過客語初級認證，今年開班後，有35人報名，學員年齡層分布自8歲至73歲，趁著疫情期間在家充實自己，不少學員都是第一次使用線上教學。

花蓮市公所指出，課程包括客語拼音教學，客語詞彙、發音及生活用語教學，因應認證考試，也會強調聽說並重的學習內容。66歲的邱姓民眾說，家裡沒有辦網路，智慧型手機也沒有吃到飽服務，市公所在好客文化會館內設立防疫學習專區，讓她可以在線上學習。

今年初級考試日期為9月4日至12日，為鼓勵民眾取得認證資格，魏嘉賢說，設籍花蓮縣的鄉親通過認證，可按級別申請新台幣1000元至3000元的獎勵金，提高民眾報考意願。