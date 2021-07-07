快訊

「兩成重症可救回」張上淳為DNR失言致歉：無指責之意

指揮中心：62萬AZ疫苗估下午15:40分抵台 效期至10月30日

花蓮市公所客語學習改線上教學 民眾拚認證拿獎金

中央社 / 花蓮縣7日電

新冠肺炎全國第3級警戒，花蓮市公所開辦的客語初階班也改為線上教學，35名學生年齡層橫跨8歲至73歲，目標都是考過9月的初級認證考試，通過認證還可申請千元獎勵金。

花蓮市公所指出，公所客家事務處自6月底至9月初開辦的客語初階班，每週一、四晚上6時至8時上課，原定上課地點在公所3樓禮堂，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3級警戒改為線上上課。

花蓮市長魏嘉賢指出，去年課程報名踴躍，不少民眾從完全不會講，上完課後通過客語初級認證，今年開班後，有35人報名，學員年齡層分布自8歲至73歲，趁著疫情期間在家充實自己，不少學員都是第一次使用線上教學。

花蓮市公所指出，課程包括客語拼音教學，客語詞彙、發音及生活用語教學，因應認證考試，也會強調聽說並重的學習內容。66歲的邱姓民眾說，家裡沒有辦網路，智慧型手機也沒有吃到飽服務，市公所在好客文化會館內設立防疫學習專區，讓她可以在線上學習。

今年初級考試日期為9月4日至12日，為鼓勵民眾取得認證資格，魏嘉賢說，設籍花蓮縣的鄉親通過認證，可按級別申請新台幣1000元至3000元的獎勵金，提高民眾報考意願。

客語 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

明道中學線上期末考 5千學生在家穿制服作答

阿伯路邊賣「ㄆㄆㄐ一」？他看了霧煞煞 網秒答：會客語才懂

花蓮市圖書館推出防疫閱讀箱 全縣免費宅配到家

花蓮市圖推防疫閱讀箱 明天中午起登記好書免費送到家

相關新聞

7月12日防疫若降級 台東嘉明湖有條件開放

台東森林公園和活水湖今天開放，但仍需配合防疫，位於海拔3千公尺的嘉明湖，山友也期待開放，台東林區管理處表示，若中央防疫降...

宜蘭福氣家族「疫」起送暖 百份物資、2萬紓困金助弱勢

有鑑於疫情影響，不少民眾生計陷困境，宜蘭縣福氣家族公益協會在6、7月間，走訪縣內223個家庭，除了慰問之外，也提供千元物...

花蓮門諾獲贈2座正壓採檢站 第一線醫護抗疫添利器

花蓮門諾醫院今天獲國際扶輪社捐贈兩座移動式正壓採檢站，未來第一線醫護人員篩檢時，可以降低染疫風險，也不需要在大熱天時還得...

百份便當不多背後故事暖心 半癱阿嬤復健有成挺醫護

最近有不少企業、民代送防疫物資給醫護、消防人員，但基隆昨天這一個捐贈，雖然只有100份便當，背後卻有暖心故事。高齡92歲...

基隆救災公共雲 搶黃金時間

以往火災發生，轄區消防隊到場才開始了解現場狀況，基隆市消防局建置「救災公共雲」雲端資料庫，已完成列管建築物場所2597處...

台東鳳梨崩盤 最高僅7元

高屏鳳梨產期5月結束，最近換台東鳳梨上場，卻是價格低迷，盤商收購價最高僅7元，有的甚至免費送，地方出現共享鳳梨。鹿野地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。