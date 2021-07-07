快訊

「兩成重症可救回」張上淳為DNR失言致歉：無指責之意

指揮中心：62萬AZ疫苗估下午15:40分抵台 效期至10月30日

獎勵民眾活化閒置空地設停車場 花縣府最高給60萬

中央社 / 花蓮縣7日電

疫情前，花蓮觀光假日期間，市區停車格一位難求，為解決停車問題，縣府推出最高新台幣60萬元獎勵辦法，鼓勵民眾活化私有閒置土地，設路外停車場，盼為市區增加約300個汽車格。

花蓮縣政府建設處指出，由於市區停車需求大，受限既有市區道路條件無法大量增設路邊停車格，縣府訂定「花蓮縣民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，期望活化私人閒置土地、增加臨時路外停車格。

建設處交通科指出，獎勵辦法不限花蓮市，只要在縣內都市計畫範圍內的私人土地所有權人、承租人及地上權人，都可利用空地新設臨時路外停車場，依相關辦法申請核發停車場登記證。

建設處指出，新設臨時路外停車場最少提供10個以上小型停車格供民眾使用，且停車場收費標準須符合現有條例規定，即可申請獎勵。

建設處指出，每1小型車格獎助3000元，每人最高申請60萬元，若核准後2年內未開放供民眾停車使用、未依核准費率收費、未經核定減少停車位、變更使用、停止營業等，經要求限期改善仍未改善，縣府得取消獎勵並追繳獎助金。

建設處交通科長張筱雲說，截至6月底，市區民間設置路外收費停車場共39場，總計3680個車位，希望透過獎助辦法，至少再增加300個汽車格，獎助辦法已獲縣務會議通過，提送議會核備中，待追加預算完成，就會公告開放申請。

停車場 疫情 承租人

延伸閱讀

花蓮市區一格難求　縣府祭最高60萬元獎助民間設停車場

宅不住？台南假日出現三級警戒前車流 市府急喊少移動

台南也能上網預約接種疫苗 LINE受理原6區登記

精障女大白天民雄市區揮菜刀 警急叫支援合力壓制

相關新聞

7月12日防疫若降級 台東嘉明湖有條件開放

台東森林公園和活水湖今天開放，但仍需配合防疫，位於海拔3千公尺的嘉明湖，山友也期待開放，台東林區管理處表示，若中央防疫降...

宜蘭福氣家族「疫」起送暖 百份物資、2萬紓困金助弱勢

有鑑於疫情影響，不少民眾生計陷困境，宜蘭縣福氣家族公益協會在6、7月間，走訪縣內223個家庭，除了慰問之外，也提供千元物...

花蓮門諾獲贈2座正壓採檢站 第一線醫護抗疫添利器

花蓮門諾醫院今天獲國際扶輪社捐贈兩座移動式正壓採檢站，未來第一線醫護人員篩檢時，可以降低染疫風險，也不需要在大熱天時還得...

百份便當不多背後故事暖心 半癱阿嬤復健有成挺醫護

最近有不少企業、民代送防疫物資給醫護、消防人員，但基隆昨天這一個捐贈，雖然只有100份便當，背後卻有暖心故事。高齡92歲...

基隆救災公共雲 搶黃金時間

以往火災發生，轄區消防隊到場才開始了解現場狀況，基隆市消防局建置「救災公共雲」雲端資料庫，已完成列管建築物場所2597處...

台東鳳梨崩盤 最高僅7元

高屏鳳梨產期5月結束，最近換台東鳳梨上場，卻是價格低迷，盤商收購價最高僅7元，有的甚至免費送，地方出現共享鳳梨。鹿野地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。