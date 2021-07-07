獎勵民眾活化閒置空地設停車場 花縣府最高給60萬
疫情前，花蓮觀光假日期間，市區停車格一位難求，為解決停車問題，縣府推出最高新台幣60萬元獎勵辦法，鼓勵民眾活化私有閒置土地，設路外停車場，盼為市區增加約300個汽車格。
花蓮縣政府建設處指出，由於市區停車需求大，受限既有市區道路條件無法大量增設路邊停車格，縣府訂定「花蓮縣民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，期望活化私人閒置土地、增加臨時路外停車格。
建設處交通科指出，獎勵辦法不限花蓮市，只要在縣內都市計畫範圍內的私人土地所有權人、承租人及地上權人，都可利用空地新設臨時路外停車場，依相關辦法申請核發停車場登記證。
建設處指出，新設臨時路外停車場最少提供10個以上小型停車格供民眾使用，且停車場收費標準須符合現有條例規定，即可申請獎勵。
建設處指出，每1小型車格獎助3000元，每人最高申請60萬元，若核准後2年內未開放供民眾停車使用、未依核准費率收費、未經核定減少停車位、變更使用、停止營業等，經要求限期改善仍未改善，縣府得取消獎勵並追繳獎助金。
建設處交通科長張筱雲說，截至6月底，市區民間設置路外收費停車場共39場，總計3680個車位，希望透過獎助辦法，至少再增加300個汽車格，獎助辦法已獲縣務會議通過，提送議會核備中，待追加預算完成，就會公告開放申請。
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