防疫不停學 史前館線上推出西拉雅等族文化復振

因應新冠肺炎疫情影響，國立台灣史前文化博物館推出線上觀展，每個月都有固定主題，7月推出「西拉雅、馬卡道與大武壠族的文化復振」。

史前館今天表示，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，全台灣藝文場館在3級警戒下都暫停對外開放，國立台灣史前文化博物館為使在家防疫的民眾可以有更多元的觀展機會，策劃系列線上主題展覽，期望讓民眾不受時間及地域的限制，一起充實文化內涵，像史前南島祖先遷徙那樣航向知識之海。

史前館表示，6月率先登場的是「南島新視：印尼」，此為東南亞區域主題展示之一。16世紀的香料貿易造成西方資本主義與奴隸制跨洋席捲而來，改寫了東南亞島嶼的人群命運。以荷屬東印度為首的勢力在印尼數百年的統治，側寫下這曾經屬於南島語族人群的歷史樣貌，提供我們理解在千島之洋複雜的人群分布，以及他們最終成功尋求共存與共榮的國家概念。

7月即將登場的主題則是關於台灣早期住民的故事「西拉雅、馬卡道與大武壠族的文化復振」。史前館將收藏的考古出土遺物、近代平埔族群文物典藏品，與東部、南部地區平埔各族積極合作，試圖追尋消失在時空中的人群活動史，與部落共同推動文化復振工作。

史前館表示，從生活中或文獻上殘存的蛛絲馬跡，平埔族人努力拼湊自己的族群文化面貌，進行祭儀的恢復，也努力一一找回族人的信仰、歌謠、文物等帶有族群文化特徵的要素。

史前館指出，希望透過多元豐富的線上展示與講座，邀請全台灣民眾一同來認識台灣最深遠的在地文化，一起拜訪世界各地的南島鄰居，期望為後疫情時代的博物館創造更多的可能。