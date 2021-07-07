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花蓮門諾獲贈2座正壓採檢站 第一線醫護抗疫添利器

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市民代表胡仁順（左）攜手必礦科技，捐贈200劑快篩試劑給老家協會。圖／胡仁順提供
花蓮市民代表胡仁順（左）攜手必礦科技，捐贈200劑快篩試劑給老家協會。圖／胡仁順提供

花蓮門諾醫院今天獲國際扶輪社捐贈兩座移動式正壓採檢站，未來第一線醫護人員篩檢時，可以降低染疫風險，也不需要在大熱天時還得穿著全套防護衣，減輕醫護人員負擔，也能讓抗疫發揮最大的功效。

國際扶輪社集結各領域社友的力量，陸續打造135座移動式正壓採檢站，送給全台多個醫院。花蓮門諾醫院獲贈兩座，是由板橋北區扶輪社前社長郭博德以郭川上慈善基金會名義，及國際扶輪3490地區秘書劉紹榮、賴麗雲共同捐贈，並委託吉安扶輪社的地區支點計畫委員會主委楊朝傑協助相關事宜。

這是門諾醫院首座移動式正壓採檢站，一座放在本院，另一座放在壽豐分院，從疫情爆發以來一直站在第一線的門諾醫護人員，看到採檢站就定位，都非常開心與激動。

門諾醫院院長吳鏘亮表示，疫情剛開始時建立的緊急篩檢站，是以帆布搭建，沒有空調，第一線醫護人員必須穿上全套防護衣為民眾採檢，相當悶熱不適，才採檢完一個人，就已滿身大汗。

他感謝扶輪社友們出錢出力打造移動式正壓採檢站，有正壓防設，空氣只能由內往外送，將可能被潛藏病患汙染的空氣阻隔在外，降低檢疫人員染疫風險，且有舒適空調、寬敞空間，給醫護人員更多保障。

此外，花蓮市民代表胡仁順偕同必礦科技（PGTalk），今天共同捐贈200劑抗原快篩試劑給社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會。胡仁順說，疫情期間，社福機構往往受到忽略，而老家協會要關懷的是年紀較長的長輩、行動不便住民，以及有殘疾問題的弱勢團體，要外出篩檢相對不便，很感謝必礦科技（PGTalk）適時伸出援手，透過捐贈快篩試劑的捐贈，減輕老家協會在防疫上的擔憂。

花蓮門諾醫院獲國際扶輪社捐贈兩座正壓採檢站，第一線採檢時更安全舒適。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院獲國際扶輪社捐贈兩座正壓採檢站，第一線採檢時更安全舒適。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院獲國際扶輪社捐贈正壓採檢站，第一線採檢時更安全舒適。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院獲國際扶輪社捐贈正壓採檢站，第一線採檢時更安全舒適。圖／門諾醫院提供
花蓮市民代表胡仁順（右2）攜手必礦科技，捐贈200劑快篩試劑給老家協會。圖／胡仁順提供
花蓮市民代表胡仁順（右2）攜手必礦科技，捐贈200劑快篩試劑給老家協會。圖／胡仁順提供
花蓮門諾醫院獲國際扶輪社捐贈正壓採檢站，第一線採檢時更安全舒適。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院獲國際扶輪社捐贈正壓採檢站，第一線採檢時更安全舒適。圖／門諾醫院提供

醫護人員 疫情 快篩

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