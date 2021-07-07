花蓮門諾獲贈2座正壓採檢站 第一線醫護抗疫添利器

花蓮門諾醫院今天獲國際扶輪社捐贈兩座移動式正壓採檢站，未來第一線醫護人員篩檢時，可以降低染疫風險，也不需要在大熱天時還得穿著全套防護衣，減輕醫護人員負擔，也能讓抗疫發揮最大的功效。

國際扶輪社集結各領域社友的力量，陸續打造135座移動式正壓採檢站，送給全台多個醫院。花蓮門諾醫院獲贈兩座，是由板橋北區扶輪社前社長郭博德以郭川上慈善基金會名義，及國際扶輪3490地區秘書劉紹榮、賴麗雲共同捐贈，並委託吉安扶輪社的地區支點計畫委員會主委楊朝傑協助相關事宜。

這是門諾醫院首座移動式正壓採檢站，一座放在本院，另一座放在壽豐分院，從疫情爆發以來一直站在第一線的門諾醫護人員，看到採檢站就定位，都非常開心與激動。

門諾醫院院長吳鏘亮表示，疫情剛開始時建立的緊急篩檢站，是以帆布搭建，沒有空調，第一線醫護人員必須穿上全套防護衣為民眾採檢，相當悶熱不適，才採檢完一個人，就已滿身大汗。

他感謝扶輪社友們出錢出力打造移動式正壓採檢站，有正壓防設，空氣只能由內往外送，將可能被潛藏病患汙染的空氣阻隔在外，降低檢疫人員染疫風險，且有舒適空調、寬敞空間，給醫護人員更多保障。