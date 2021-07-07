7月12日防疫若降級 台東嘉明湖有條件開放

台東森林公園和活水湖今天開放，但仍需配合防疫，位於海拔3千公尺的嘉明湖，山友也期待開放，台東林區管理處表示，若中央防疫降為二級，將有條件開放民眾申請入山。

林管處育樂課長林孟怡說，目前配合三級警戒，登山活動全面暫停，若7月12日中央降為二級警戒，將有條件開放登山活動，也包括山屋預約，現階段民眾預約狀況還不太明確。

她表示，降為二級警戒的話，嘉明湖及向陽山屋原本可容納70人，會降載為1/2，就是容納35人，入山也會總量管制， 以7月12、13日申請登記來看，人數僅個位數，未來，有可能逐漸增加。

台東林區管理處強調，若7月12日國內持續維持三級警戒，就無法開放登山活動，會退費給完成預約床位的民眾，並請民眾耐心等待。

台東縣昨天已連26天無本土確診病例，縣長饒慶鈴在防疫記者會宣布戶外運動空間逐步開放，今天起森林公園和活水湖先解封，後續東海運動公園和體育場也會跟進，但仍須遵守防疫規定。