百份便當不多背後故事暖心 半癱阿嬤復健有成挺醫護

最近有不少企業、民代送防疫物資給醫護、消防人員，但基隆昨天這一個捐贈，雖然只有100份便當，背後卻有暖心故事。高齡92歲的吳姓阿嬤中風半癱，在醫護細心照顧下復健有成，阿嬤及家人要回饋送愛感護醫護，並說「謝謝你們，辛苦了」。

市議員鄭文婷昨天協助民眾捐贈100份便當給衛生福利部基隆醫院的醫護人員，由院長林慶豐偕同秘書李玲美、護理科姚文真主任及社工室蔡聖華主任代表接受並表達謝意。

此樁善行背後有段暖心故事，目前高齡92歲的吳姓阿嬤，109年髖部骨折後又中風，在衛生福利部基隆醫院接受醫師與護理師的照護。經過1年的復健後，阿嬤從原本半癱無法自理，如今已能自己進食，阿嬤和她的子女非常感謝基隆醫院醫護團隊的細心照顧。

阿嬤和家屬在疫情期間，看到醫護人員如此辛勞，因此委由鄭議員協助捐贈100份便當來挺醫護，家屬說，「昔日您照護我們、今天我們來挺醫護。」

院長林慶豐說，收到這100個便當很不一樣，因為很暖心，是來自被照顧人的心意。感謝這段期間有許多熱心、低調的民眾，採取直接寄送或透過轉贈等方式捐贈物資，您的愛心我們都收到了。衛生福利部基隆醫院會持續提供優質的醫療服務，也提醒民眾防疫不能鬆懈，大家一起加油。