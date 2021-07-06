聽聲音回頭是岸 號誌發聲基隆將試辦行人闖紅燈AI警示

基隆市交通處將建置AI偵測系統辨識，號誌會發出「警語」，提醒違規穿越馬路民眾和駕駛注意路況，目前選定信二路部立醫院及麥金路基隆長庚醫院前方路口，年長者可能較多的路段辦，如獲議會三讀通過，年底前即可設置，這是繼台北市之後，號誌會說話的縣市。

AI交通號誌已成趨勢，台北市首開先例在號誌增加語音提醒，一旦有人闖紅燈就會發出「行人紅燈，請勿違規穿越」警告聲，試辦後果然讓違規少5成。基隆市交通處曾到台北市取經，也要建置相關系統，並希望透過監測數據分析，降低老人事故的比率及件數，保障老人安全。

基隆市交通處統計，老年人口占17.9%，近2年交通事故老人事故占近一半，交通處向交通部爭取「智慧運輸系統發展建設計畫」，在路口建置智慧影像攝影機、地面警示燈、廣播喇叭、路口號誌不斷電系統等設備，日前在議會預算審時獲通過，再通過三讀即可開辦。

交通處長蘇先知今天說，AI偵測系統主要針對行人違規規發出「警語」，可提醒民眾和駕駛人注意，初步選定信二路部立醫院及麥金路基隆長庚醫院前試辦，主要針對行人來示警，因為這兩處路口長輩居多。

基隆市警局交通隊在路口的車禍事故中，發現很多是行人違規穿越馬路，尤其在深夜或者清晨，長輩穿著暗色衣服違規穿越，容易發生死傷意外。蘇先知表示，如果有即時的聲音警告，讓長輩知道違規，即時退回不要闖紅燈，如能及時達到警示效果，應可以減少意外事故的發生。