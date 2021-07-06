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期待微解封 逾萬人申請13日後入太魯閣登山、爬古道

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
太管處網站受理7月13日以後的山屋床位、錐麓古道預約，一直到9月6日，有上萬人次提出申請。圖／太管處提供
太管處網站受理7月13日以後的山屋床位、錐麓古道預約，一直到9月6日，有上萬人次提出申請。圖／太管處提供

全國三級警戒已經月餘，太魯閣國家公園內採申請制的山屋、錐麓古道等，持續封閉到7月12日，之後是否解封尚未知，但預約7月13日到9月6日園區山屋床位、錐麓古道的民眾已超過萬人。太管處表示，只是先受理網路預約，是否真能解封或是相關防疫規定，還是要等中央指示。

太魯閣國家公園管理處表示，全台三級警戒後，園區加強管制，生態保護區禁入、園區山屋全面關閉外，戶外單一出入口型遊憩據點，包括高人氣的山月吊橋、砂卡礑、錐麓古道、九曲洞、匯德、白楊步道、小奇萊等全面關閉。戶外開放型遊憩據點則要求全程佩戴口罩、維持安全社交距離，並停止10人以上聚會。

目前三級警戒持續到7月12日，在太魯閣國家公園管理處的網站，可受理7月13日至9月6日的山屋、登山路線申請。太管處表示，目前園區內包括黑水塘、成功、奇萊、雲稜內等山屋，還有總量管制、須預約申請的錐麓古道，累積有2700餘隊、共1萬2000多人申請。

其中較熱門的成功、南湖圈谷和雲稜等，平均預約差不多9成。原本相當熱門的錐麓古道預約量稍低，約僅5成。

太管處說，山屋及入園申請可於2個月內申請，雖然開放7月13日以後的入園申請，但是還必須視中央流行疫情指揮中心是否解封，或者有其他相關防疫規定，太管處都會配合辦理。

雖然還未確定是否微解封，但已有上萬名山友預約太魯閣國家公園內山屋床位、古道路線，期待解封後上山走一走。圖為奇萊東稜山屋。圖／取自太魯閣國家公園網站
雖然還未確定是否微解封，但已有上萬名山友預約太魯閣國家公園內山屋床位、古道路線，期待解封後上山走一走。圖為奇萊東稜山屋。圖／取自太魯閣國家公園網站

太魯閣國家公園 錐麓古道 三級警戒

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