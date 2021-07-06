傳台東海巡打AZ又到皮膚科打針小中風 衛生局未獲通報

台東縣接連傳出空軍志航基地、憲兵隊人員打完AZ疫苗後出現嚴重不適症狀，其中志航發病的的士官長還插葉克膜才救回性命，如今又傳出海巡隊有一名吳姓隊員6月打完AZ也出現小中風情況，但衛生局表示未接獲通報，海巡隊則表示基層未反映，成為羅生門。

據了解，這名海巡隊員6月間打完疫苗後，皮膚出現如同皮蛇的症狀，他跑到一皮膚科看診，醫師也為他打針，不久就出現半邊麻痺情況 ，連忙就醫，經過數日治療後大致恢復正常，7月1日已返回崗位上班。

但衛生局、台東海巡隊卻都表示未接獲通報。衛生局表示，目前全縣通報8例，憲兵隊的案例比較輕微並不在其中，剩餘7例都已提供醫療紀錄等資料，並向中央通報請求判定是否與施打疫苗有關，但迄今皆未回覆。

海巡隊則表示人事紀錄上沒有人註明是打AZ疫苗後出狀況，所以不能判斷是否與打疫苗有關。

以志航基地士官長為例，打完疫苗11天後才發病；吳姓海巡人員打完疫苗後也打別的針才出狀況，是否與疫苗有關，恐怕很難判斷，唯一的共通性就是都打過疫苗。