快訊

地牛翻身！18:26規模4.5地震 最大震度花蓮4級

高端向巴拉圭申請新冠疫苗第三期臨床試驗 將與AZ進行比對

傳台東海巡打AZ又到皮膚科打針小中風 衛生局未獲通報

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東縣接連傳出空軍志航基地、憲兵隊人員打完AZ疫苗後出現嚴重不適症狀，其中志航發病的的士官長還插葉克膜才救回性命，如今又傳出海巡隊有一名吳姓隊員6月打完AZ也出現小中風情況，但衛生局表示未接獲通報，海巡隊則表示基層未反映，成為羅生門。

據了解，這名海巡隊員6月間打完疫苗後，皮膚出現如同皮蛇的症狀，他跑到一皮膚科看診，醫師也為他打針，不久就出現半邊麻痺情況 ，連忙就醫，經過數日治療後大致恢復正常，7月1日已返回崗位上班。

但衛生局、台東海巡隊卻都表示未接獲通報。衛生局表示，目前全縣通報8例，憲兵隊的案例比較輕微並不在其中，剩餘7例都已提供醫療紀錄等資料，並向中央通報請求判定是否與施打疫苗有關，但迄今皆未回覆。

海巡隊則表示人事紀錄上沒有人註明是打AZ疫苗後出狀況，所以不能判斷是否與打疫苗有關。

以志航基地士官長為例，打完疫苗11天後才發病；吳姓海巡人員打完疫苗後也打別的針才出狀況，是否與疫苗有關，恐怕很難判斷，唯一的共通性就是都打過疫苗。

AZ疫苗 海巡 衛生局

延伸閱讀

【重磅快評】全台83萬人瘋登記 他們表達什麼心情？

與唐鳳整合？柯文哲：疫苗在人家手中 北市系統沒法運作

經濟部拚防疫 北北基桃收銀員最快本週接種疫苗

全家打不到疫苗 退休男塗鴉總統肖像洩憤被捕

相關新聞

百米賽跑搶殘劑引民怨 徐榛蔚三度致歉盼能採購疫苗

花蓮縣本月3日首度施打殘劑，一開始採現場預約，讓縣民得徹夜排隊，在中華國小接種站又出現已排了10幾個小時的民眾，為爭殘劑...

台東進一步微解封 明起台東森林公園等空間逐漸開放

台東已連26天無本土確診病例，縣長饒慶鈴今天宣布戶外運動空間將逐步開放，明天起台東森林公園和活水湖先解封，後續東海運動公...

期待微解封 逾萬人申請13日後入太魯閣登山、爬古道

全國三級警戒已經月餘，太魯閣國家公園內採申請制的山屋、錐麓古道等，持續封閉到7月12日，之後是否解封尚未知，但預約7月1...

花蓮市區一格難求 縣府祭最高60萬元獎助民間設停車場

花蓮以觀光為主，在疫情前，每逢周末或連假人車大量湧入，市區停車格經常一位難求。為鼓勵民間申設路外停車場，紓緩市區停車問題...

同鄉一命 從星級飯店到士官長搶救台東鳳梨銷路

台東鳳梨最大產地鹿野和延平鄉，受到疫情和產量豐收影響，盤商收購意願不高。當地從星級飯店到士官長幫農民賣鳳梨，展現「同鄉一...

宜蘭5鄉72至74歲民眾 明起可向衛生所預約打疫苗

宜蘭縣今天連續11日加零，累積96人染疫，居家隔離者35位。縣內疫苗施打陸續進行中，縣長林姿妙表示，明日起開放壯圍鄉、員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。