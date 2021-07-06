花蓮市區一格難求 縣府祭最高60萬元獎助民間設停車場

花蓮以觀光為主，在疫情前，每逢周末或連假人車大量湧入，市區停車格經常一位難求。為鼓勵民間申設路外停車場，紓緩市區停車問題，縣府訂定獎助辦法，鼓勵民眾在都市計畫範圍內設置臨時路外停車場，最高獎助金額60萬元，全案已送縣議會核備，通過後將公告上路，希望為市區創造至少300個汽車格。

「花蓮縣民間設置臨時路外停車場獎助辦法」規定，花蓮縣都市計畫範圍內之私有土地之所有權人、承租人及地上權人，利用空地新設置臨時路外停車場，依停車場法及利用空地申請設置臨時路外停車場辦法，向縣府申請核發停車場登記證者，且最少10個以上小型車停車位供公眾使用，收費標準符合花蓮縣公有收費停車場管理自治條例相關規定，即可填具申請書申請獎助。

每一小型車格獎助3000元，最高60萬元。但也有罰則，若核准後2年內未開放供公眾停車使用、未依核准費率收費、未經核定減少停車位、變更使用、停止營業等，經要求限期改善仍未改善，縣府得取消獎勵並追繳獎助金。

縣府建設處交通科長張筱雲說，花蓮市中心區域停車需求大，但考量公有土地不易尋覓，且受限市區道路條件，沒辦法大量增設路邊停車格，因此祭出獎勵，鼓勵民間申請。

建設處統計，截至上月底，花蓮市區民間設置路外收費停車場共39場，總計3680格車位，希望透過獎助辦法，至少再增加300個汽車格。

張筱雲說，獎助辦法不限花蓮市，各鄉鎮只要是都市計畫範圍內空地都可以，都市計畫範圍內相對而言就是人口密集的「蛋黃區」，停車效益較高。獎助辦法昨已獲縣務會議通過，提送議會核備中，待追加預算完成，就會公告開放申請。