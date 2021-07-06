待中央宣布微解封基隆做好規畫 林右昌：市場仍2罩1套

基隆市長林右昌今天下午表示，市府相關單位已針對「微解封」作好規畫，只要中央正式宣布三級警戒降級就可以立刻上路，但即便降級，基隆各市場仍會維持2罩1套，個人防護作為仍非常重要。

林右昌在線上記者會指出，有關「微解封」，市府各局處已針對三級警戒降級預先做好因應，例如像觀光景點開放，包括基隆嶼登島的人數管制及交通配套、大武崙沙灘管制，甚至是廟口跟愛四路夜市復市、人流管制問題，以及民政單位的里民活動中心如何重新開放使用等，市政府各局處都預先做好規劃，就等中央三級警戒降級及相關指引正式宣布之後，市府就會立即公布相對應措施。

林右昌表示，基隆成功、仁愛、果菜、信義市場，總計攤商1136位完成施打，施打率為60.4%。其他市場也完成相關調查，會依疫苗撥補情況來施打疫苗。降級後，仍會維持2罩1套，因為病毒很狡猾，即便降級，基隆各市場仍會維持2罩1套，個人防護作為仍非常重要。

市府5、6日針對72至74歲長者施打莫德納疫苗，截至今日上午為止，在各區已完成施打的141個里中，列冊人數共有8506人，實際到場施打人數則有6470人，施打率達76.1%，施打情況非常踴躍。

林右昌說，市府在7月8日、9日，將接著針對70至71歲（原住民60至61歲）以上長者施打疫苗，緊接著在7月12日、13日的疫苗施打對象，則是68至69歲（原住民58至59歲）長者。