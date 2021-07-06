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待中央宣布微解封基隆做好規畫 林右昌：市場仍2罩1套

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
林右昌今天上午視察信義區施打站。圖／基隆市政府提供
林右昌今天上午視察信義區施打站。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天下午表示，市府相關單位已針對「微解封」作好規畫，只要中央正式宣布三級警戒降級就可以立刻上路，但即便降級，基隆各市場仍會維持2罩1套，個人防護作為仍非常重要。

林右昌在線上記者會指出，有關「微解封」，市府各局處已針對三級警戒降級預先做好因應，例如像觀光景點開放，包括基隆嶼登島的人數管制及交通配套、大武崙沙灘管制，甚至是廟口跟愛四路夜市復市、人流管制問題，以及民政單位的里民活動中心如何重新開放使用等，市政府各局處都預先做好規劃，就等中央三級警戒降級及相關指引正式宣布之後，市府就會立即公布相對應措施。

林右昌表示，基隆成功、仁愛、果菜、信義市場，總計攤商1136位完成施打，施打率為60.4%。其他市場也完成相關調查，會依疫苗撥補情況來施打疫苗。降級後，仍會維持2罩1套，因為病毒很狡猾，即便降級，基隆各市場仍會維持2罩1套，個人防護作為仍非常重要。

市府5、6日針對72至74歲長者施打莫德納疫苗，截至今日上午為止，在各區已完成施打的141個里中，列冊人數共有8506人，實際到場施打人數則有6470人，施打率達76.1%，施打情況非常踴躍。

林右昌說，市府在7月8日、9日，將接著針對70至71歲（原住民60至61歲）以上長者施打疫苗，緊接著在7月12日、13日的疫苗施打對象，則是68至69歲（原住民58至59歲）長者。

在各區施打站的部分，由於安樂區的建德國小即將進行整建，因此7月12、13日施打站將移往慈濟基隆靜思堂，至於另兩處施打站─武崙國小穿堂、安樂國小活動中心不變，其餘各區分別是仁愛區公所6樓禮堂、中正區公所7樓禮堂、中山區中山高中體育館、信義區市立體育館2樓、暖暖區碇祥里民活動中心、七堵區七堵火車站光明路側、七堵區百福國中活動中心。

林右昌今天上午視察信義區施打站。圖／基隆市政府提供
林右昌今天上午視察信義區施打站。圖／基隆市政府提供
林右昌今天上午視察信義區施打站。圖／基隆市政府提供
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基隆嶼 莫德納疫苗 林右昌

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