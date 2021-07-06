快訊

【軍機服裝秀／上】F-16穿上越戰風格東南亞迷彩 戰機的時尚也會復古回春？

同住家人3確診...爸媽、女兒住院後相繼死亡 留一子理後事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百米賽跑搶殘劑引民怨 徐榛蔚三度致歉盼能採購疫苗

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左2）今天在線上疫情記者會，再次就殘劑預約方式不當，率員鞠躬致歉。記者王思慧／翻攝
花蓮縣長徐榛蔚（左2）今天在線上疫情記者會，再次就殘劑預約方式不當，率員鞠躬致歉。記者王思慧／翻攝

花蓮縣本月3日首度施打殘劑，一開始採現場預約，讓縣民得徹夜排隊，在中華國小接種站又出現已排了10幾個小時的民眾，為爭殘劑得先百米衝刺，一名婦人因此摔倒的情況，引發批評聲浪。縣府當天立即改為線上預約，縣長徐榛蔚並二度致歉；今天下午徐率員鞠躬再道歉，表示未來會更加謹慎小心處理，也再向中央喊話，希望同意花蓮採購疫苗

花蓮縣從本月3日到5日為長者接種莫德納疫苗，且首度開放殘劑預約，這一波接種完成並檢討後，今天下午縣府舉行線上疫情記者會，說明3天接種施打率94.5%，施打數6662人，殘劑施打數117劑。

縣府也對這次接種過程完成檢討，尤其是殘劑預約造成民怨，記者會上先由衛生局長朱家祥率醫政科長周傳慧、縣警局長蔡丁賢率轄區豐川所長彭舜熙鞠躬，接著縣長徐榛蔚再率縣府代理秘書長張逸華與所有列席人員鞠躬道歉。

朱家祥說，殘劑部分，衛生局有現場勘查時，就看到鄉親在排隊，覺得不捨，但為了校園安全，請鄉親移到校門口，他對於讓鄉親徹夜排隊感到難過，代表衛生局鞠躬道歉。蔡丁賢則說，對於中華國小接種站的動線管制不當，他感到抱歉。蔡丁賢也肯定彭舜熙是認真積極，勇於承擔的警界幹部，並說，彭對於這件事很難過，也會深刻檢討改進。

徐榛蔚再度向鄉親表達歉意，表示會更加謹慎處理，但也再次向中央喊話，如果不是疫苗不夠，就不會發生這麼多的問題，請中央政府能夠讓地方政府盡一己之力，能同意花蓮來採購疫苗。

縣府人員私下透露，全縣23個接種站都可現場預約，只有中華國小接種站因為排隊點在校外，施打點在活動中心，現場人員為求公平，3日當天決定讓排隊民眾從校門口跑到活動中心前的指定方格，且由警方下令喊「開始」，過程中民眾為搶殘劑辛苦奔跑，還有人摔倒受傷，相當狼狽，做法招致外界批評，也因此，今天記者會除了衛政，特地請來警政單位一同表達歉意。

中華國小接種站出現已排了10幾個小時的民眾，為爭殘劑得先百米衝刺，一名婦人因此摔倒的情況，引發批評聲浪。圖／讀者提供
中華國小接種站出現已排了10幾個小時的民眾，為爭殘劑得先百米衝刺，一名婦人因此摔倒的情況，引發批評聲浪。圖／讀者提供

殘劑 衛生局 莫德納疫苗 徐榛蔚 疫苗

延伸閱讀

花蓮增加接種站 明開放預約第二波莫德納疫苗

殘劑網路登記秒殺 花蓮縣府暫不更改預約方式

搶殘劑百米衝刺慘摔民怨「是狗嗎」 花蓮宣布線上預約方式

花蓮搶打莫德納各接種站擠爆 徐榛蔚視察時道歉

相關新聞

百米賽跑搶殘劑引民怨 徐榛蔚三度致歉盼能採購疫苗

花蓮縣本月3日首度施打殘劑，一開始採現場預約，讓縣民得徹夜排隊，在中華國小接種站又出現已排了10幾個小時的民眾，為爭殘劑...

台東進一步微解封 明起台東森林公園等空間逐漸開放

台東已連26天無本土確診病例，縣長饒慶鈴今天宣布戶外運動空間將逐步開放，明天起台東森林公園和活水湖先解封，後續東海運動公...

同鄉一命 從星級飯店到士官長搶救台東鳳梨銷路

台東鳳梨最大產地鹿野和延平鄉，受到疫情和產量豐收影響，盤商收購意願不高。當地從星級飯店到士官長幫農民賣鳳梨，展現「同鄉一...

宜蘭5鄉72至74歲民眾 明起可向衛生所預約打疫苗

宜蘭縣今天連續11日加零，累積96人染疫，居家隔離者35位。縣內疫苗施打陸續進行中，縣長林姿妙表示，明日起開放壯圍鄉、員...

台東縣今年續辦理淨海聯盟競賽 最高可獲萬元禮券

台東縣今年將續辦理淨海聯盟競賽，歡迎有興趣守護海洋環境民眾報名參與，將由海洋巡守隊、環保艦隊及潛海戰隊合組台東縣淨海聯盟...

扶輪社友募2600個便當送防疫第一線 也挺度難關飯店

國際扶輪3490地區前總監張金華與基隆西北扶輪社社長莊俊仁，為感謝醫護、環保人員在防疫的辛苦，募集2600個感恩便當，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。