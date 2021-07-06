百米賽跑搶殘劑引民怨 徐榛蔚三度致歉盼能採購疫苗

花蓮縣本月3日首度施打殘劑，一開始採現場預約，讓縣民得徹夜排隊，在中華國小接種站又出現已排了10幾個小時的民眾，為爭殘劑得先百米衝刺，一名婦人因此摔倒的情況，引發批評聲浪。縣府當天立即改為線上預約，縣長徐榛蔚並二度致歉；今天下午徐率員鞠躬再道歉，表示未來會更加謹慎小心處理，也再向中央喊話，希望同意花蓮採購疫苗。

花蓮縣從本月3日到5日為長者接種莫德納疫苗，且首度開放殘劑預約，這一波接種完成並檢討後，今天下午縣府舉行線上疫情記者會，說明3天接種施打率94.5%，施打數6662人，殘劑施打數117劑。

縣府也對這次接種過程完成檢討，尤其是殘劑預約造成民怨，記者會上先由衛生局長朱家祥率醫政科長周傳慧、縣警局長蔡丁賢率轄區豐川所長彭舜熙鞠躬，接著縣長徐榛蔚再率縣府代理秘書長張逸華與所有列席人員鞠躬道歉。

朱家祥說，殘劑部分，衛生局有現場勘查時，就看到鄉親在排隊，覺得不捨，但為了校園安全，請鄉親移到校門口，他對於讓鄉親徹夜排隊感到難過，代表衛生局鞠躬道歉。蔡丁賢則說，對於中華國小接種站的動線管制不當，他感到抱歉。蔡丁賢也肯定彭舜熙是認真積極，勇於承擔的警界幹部，並說，彭對於這件事很難過，也會深刻檢討改進。

徐榛蔚再度向鄉親表達歉意，表示會更加謹慎處理，但也再次向中央喊話，如果不是疫苗不夠，就不會發生這麼多的問題，請中央政府能夠讓地方政府盡一己之力，能同意花蓮來採購疫苗。