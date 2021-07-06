聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭5鄉72至74歲民眾 明起可向衛生所預約打疫苗
宜蘭縣今天連續11日加零，累積96人染疫，居家隔離者35位。縣內疫苗施打陸續進行中，縣長林姿妙表示，明日起開放壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、大同鄉和南澳鄉的72到74歲民眾、55歲以上原住民，可就近至當地衛生所接種疫苗。另外，她宣布「2021宜蘭情人節」系列活動取消辦理，以減少人潮群聚。
縣內目前有27間醫療院所提供民眾疫苗預約施打，其所在地並不在壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、大同鄉和南澳鄉。衛生局長徐迺維說，「要跟這幾處鄉民抱歉，的確沒有診所加入。」目前持續聯絡可合作診所，因此先開放當地衛生所進行施打，72到74歲民眾、55歲以上原住民明起可打電話向衛生所預約。
衛生局也呼籲民眾，在居住地附近衛生所就近施打疫苗，儘量不要跨區移動，至於其他鄉鎮市的居民，請到27家醫院、特約診所接種疫苗，並依預約或被通知的時間前往，以避免人潮聚集。
有鑑於國內疫情，考量暑假若大規模人潮跨區移動，恐造成疫情擴散的可能，宜蘭縣政府今天宣布取消辦理「2021宜蘭情人節」系列活動。工旅處指出，該活動為宜蘭縣年度重要節慶之一，往年每日皆超過2萬人次參與，活動地點為開放性場域且無單一出入口，實聯制難以落實，經過審慎評估後，一切以防疫優先，避免群聚感染風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言