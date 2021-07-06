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宜蘭5鄉72至74歲民眾 明起可向衛生所預約打疫苗

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
縣府開放壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、大同鄉和南澳鄉衛生所，以提供72到74歲民眾、55歲以上原住民進行疫苗施打。圖／宜蘭縣政府提供
縣府開放壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、大同鄉和南澳鄉衛生所，以提供72到74歲民眾、55歲以上原住民進行疫苗施打。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣今天連續11日加零，累積96人染疫，居家隔離者35位。縣內疫苗施打陸續進行中，縣長林姿妙表示，明日起開放壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、大同鄉和南澳鄉的72到74歲民眾、55歲以上原住民，可就近至當地衛生所接種疫苗。另外，她宣布「2021宜蘭情人節」系列活動取消辦理，以減少人潮群聚。

縣內目前有27間醫療院所提供民眾疫苗預約施打，其所在地並不在壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、大同鄉和南澳鄉。衛生局長徐迺維說，「要跟這幾處鄉民抱歉，的確沒有診所加入。」目前持續聯絡可合作診所，因此先開放當地衛生所進行施打，72到74歲民眾、55歲以上原住民明起可打電話向衛生所預約。

衛生局也呼籲民眾，在居住地附近衛生所就近施打疫苗，儘量不要跨區移動，至於其他鄉鎮市的居民，請到27家醫院、特約診所接種疫苗，並依預約或被通知的時間前往，以避免人潮聚集。

有鑑於國內疫情，考量暑假若大規模人潮跨區移動，恐造成疫情擴散的可能，宜蘭縣政府今天宣布取消辦理「2021宜蘭情人節」系列活動。工旅處指出，該活動為宜蘭縣年度重要節慶之一，往年每日皆超過2萬人次參與，活動地點為開放性場域且無單一出入口，實聯制難以落實，經過審慎評估後，一切以防疫優先，避免群聚感染風險。

宜蘭縣5鄉居民明天起，可向當地衛生所預約打疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣5鄉居民明天起，可向當地衛生所預約打疫苗。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙宣布，取消辦理「2021宜蘭情人節」系列活動；圖為該活動去年在礁溪龍潭湖一景。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣長林姿妙宣布，取消辦理「2021宜蘭情人節」系列活動；圖為該活動去年在礁溪龍潭湖一景。圖／宜蘭縣政府提供

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