同鄉一命 從星級飯店到士官長搶救台東鳳梨銷路

台東鳳梨最大產地鹿野和延平鄉，受到疫情和產量豐收影響，盤商收購意願不高。當地從星級飯店到士官長幫農民賣鳳梨，展現「同鄉一命」的人親土親情誼。

90歲國寶諧星脫線（陳炳楠）和兒子陳嘉成經營的脫線牧場，因受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響歇業，為讓工人繼續有工作，父子開啟直播分享人生兼顧收入，這幾天看到農民鳳梨賣不出去，轉幫農民賣鳳梨。

「賣鳳梨比賣自己的雞還開心」，陳嘉成說，原本直播賣自家的桶子雞系列產品，這幾天從包裝、直播、搬貨全家總動員幫農民賣鳳梨，「晚上作夢都夢到鳳梨」，這3天來幫鹿野鄉農民賣了近千箱鳳梨，看到農民微笑了。

「賣鳳梨沒賺，主要是幫農民」，鹿野鄉鹿鳴溫泉酒店也受農民之託，透過酒店的直播幫忙賣鳳梨。董事長潘貴蘭說，去年幫農民賣，反映不錯，現在因疫情宅在家裡，無法出門採買，很多客人從5月就開始詢問今年是否賣鳳梨，所以特別再跟鹿野農民合作，宅配到府，累計到今天大約賣了700箱，1箱18台斤10顆。

由於產量豐收，盤商對鳳梨品質要求提高，一車的鳳梨幾乎一半被淘汰，看到堆積在集貨旁的淘汰鳳梨，讓農民心直滴血。

鹿野鄉永安村仙人掌鄉土工作室負責人廖中勳，從7月4日起在社區活動中心設置共享鳳梨專區，放置農民賣不出去的鳳梨，讓大家自由拿取；同時和地方人士發起「惜食鳳梨的分贈運動」，在2天內分享了200多箱鳳梨給台東許多單位。

廖中勳說，雖然鳳梨賣相不好，可能都是醜醜的，但是這些金鑽鳳梨可都是鹿野農民辛苦栽種18個月的心血，「感恩，是永安這次設置共享鳳梨運動的初衷」。

今天上午熱帶低氣壓通過巴士海峽，清晨4時台東縱谷還下著雨，鳳梨農朱益利已經在田裡採收鳳梨。他說：「不是我們喜歡淋濕，只是鳳梨成熟不等人，岳母說種10幾年的鳳梨今年最慘，一半黃（熟）在田裡不收了，有人買收就要快搶救可以收的，賣幾塊是幾塊了。」

朱益利種的鳳梨被稱為「猴子鳳梨」，因為他從種下鳳梨苗後就開始和猴子搶鳳梨，猴子吃剩下的鳳梨才輪到他賣，沒想到今年又多了疫情挑戰，這幾天盤商不收鳳梨他幾乎要放棄，幸好他服役時在士官長正規班同學，7月4日半夜幫他製作了Google表單，放在臉書讓人訂購，才讓他又恢復信心。

他說，感謝士官長，他們邱家3戶，這2天總共賣出去500多箱的鳳梨，剩下過熟的來不及摘，「想要的可以自己來田裡採」，感謝大家的支持與肯定。

另外，民進黨台東縣黨部主委劉櫂豪和延平鄉總召伊藍．明基努安、池上鄉總召潘旭瑞共同發起「台東好農，美味水果」的活動，用行動力挺台東果農。期待各界能透過網購或電購來共襄盛舉，一起挺台東水果；鹿野地區農會也幫農民設置訂購網站。