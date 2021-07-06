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誆50天可長高10公分 15歲少女險遭詐

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「一頁式購物網站」詐騙案頻傳，不肖業者宣稱產品50天可長高10公分。圖／宜蘭縣政府提供
「一頁式購物網站」詐騙案頻傳，不肖業者宣稱產品50天可長高10公分。圖／宜蘭縣政府提供

民眾防疫宅在家，常常網路購物、手機上網，一不小心就受騙，尤其「一頁式購物網站」詐騙案件，宜蘭縣政府去年受理41件，今年光是上半年就多達51件。消保官王雅琳指出，有業者宣稱產品療效50天可長高10公分，一名少女險些上當購買。

根據縣府統計該類」詐騙案件數，今年上半年51件中，三級警戒5月19日到6月30日期間，累計22件，受害民眾從15歲到70歲都有，其購買商品五花八門，例如有人在臉書上，以9800元購買市價逾2萬元的iPhone11，以為買到賺到，寄來的竟是iPhone4，也有人4000元買蘋果AirPod Pro耳機，收到的卻是仿冒品，甚至有民眾買壯陽藥後，發現沒療效始覺上當。

王雅琳提到，一名15歲少女身高155公分，想要長到165公分，在LINE上誤信詐騙集團，對方說只需50天左右時間，一天喝1到3次，也強調產品由純天然草本植物精華提取而成，完全沒有副作用，30天強效型7288元、50天常規型則是3088元。

該名少女表示錢不夠，業者聲稱不忍心她因幾百元錯過增高最好時間，貨到付款只要2200元。結果，少女因向媽媽要錢，使其驚覺有異，結果對方還反批少女沒誠信，揚言循法律途徑提告，幸好最後沒受騙。少女母親隨後找上消保官，王雅琳解釋道，通訊交易是收到商品7日內，沒有任何理由就可以退貨，而且沒到貨更無法律問題。

一頁式網站主要特徵包括，強調貨到付款、免運費、有7天鑑賞期、可拆箱驗貨、售價明顯低於市價、限時限量促銷、網頁無公司地址或客服電話等。此外，賣家多來自海外，透過報關行或集貨業以「貨到付款」方式代為寄送商品，商品寄件人不負擔「出賣人」責任，若消費者發現瑕疵品欲退貨，業者就會「人間蒸發」。

王雅琳提醒，消費者購物應選有信譽、在台有登記營業地址的網路賣家，或有第三方支付服務者較有保障，而FB、IG、LINE等社群平台「不是購物網站，毋湯購買啦！」

不肖業者強調產品由純天然草本植物精華提取而成，一天喝1到3次就能達到長高效果。圖／宜蘭縣政府提供
不肖業者強調產品由純天然草本植物精華提取而成，一天喝1到3次就能達到長高效果。圖／宜蘭縣政府提供

購物網 詐騙集團 消保官

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