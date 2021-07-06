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扶輪社友募2600個便當送防疫第一線 也挺度難關飯店
國際扶輪3490地區前總監張金華與基隆西北扶輪社社長莊俊仁，為感謝醫護、環保人員在防疫的辛苦，募集2600個感恩便當，今天起分送給環保局、醫護和消防局等，希望大家吃飽有氣力，共同對抗病毒。
今天的送感恩便當活動，供應的是基隆柯達大飯店提供的美味便當， 希望前線抗疫英雄們在百忙之中填飽肚子，吃飽飽有力氣。扶輪社友今天上午在柯達飯店協助包便當，今天做三杯雞和魚香肉絲2種口味便256個送到環保局。其他將分3天配送消防局、 衛生局、衛福部基隆醫院、基隆三軍醫院、基隆礦工醫院等。
西北扶輪社長莊俊仁表示，疫情趨緩有賴第一線醫護、消防、環保等努力，他與張金華號召社友，為防疫人員打氣，募集2600個便當打氣。
議員童子瑋說，讓防疫人員吃飽飽有力氣，一起對抗病毒，疫情發生以來，飯店業者都在苦撐，這次也支持飯店業者，大家一起努力。其他便當將分3天配送消防局、 衛生局、衛福部基隆醫院、基隆三軍醫院、基隆礦工醫院等。
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