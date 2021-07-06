3女公園未戴口罩嗑臭豆腐 警函送衛生局裁罰

花蓮已半個多月新冠肺炎個案零確診，有些民眾開始鬆懈，玉里警分局昨天發現有3名女子在公園享用臭豆腐，通知衛生所稽查人員到場，全案依傳染病防治法函送衛生局裁罰。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）3級警戒至7月12日，民眾外出時須全程戴口罩，並停止室內5人以上、室外10人以上的聚會。花蓮縣政府從5月23日起實施「餐飲小吃店一律外帶不內用」，警方常深入營業及公共場所、各傳統市場、觀光風景區及人潮易聚集處實施防疫宣導及稽查，但仍有民眾無視防疫規定而受罰。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，接獲民眾報案後到玉里鎮民廣場公園，發現3名女子正在享用臭豆腐，警方立即蒐證；3名女子稱從外地返回故鄉，「只了解在室內不能飲食，以為在室外不超過10人以上就可以脫下口罩吃東西」。

3名女子欲請警方通融，對於違反防疫措施有疑義，員警立即通知玉里鎮衛生所稽查人員到場協助，全案仍依傳染病防治法未戴口罩函送衛生局裁罰。

玉里分局長陳蔚文表示，民眾防疫意識提高，近日常接獲民眾向派出所報案檢舉，有未戴口罩或是在公園群聚聊天的情形，呼籲民眾外出須全程佩戴口罩，否則會被裁罰新台幣3000元至1萬5000元罰鍰；另外，即便室外公共場所也不能取下口罩用餐，希望民眾疫情期間共體時艱，保護自身也保護家人。