集水區雨量有限每滴都珍貴 台東2期稻正常供水

熱帶性低氣壓今晨通過巴士海峽，台東上午平地累積雨量均超過50毫米，山區集水區則不到30毫米。農田水利署表示，每滴水都很珍貴，目前台東2期稻灌溉維持正常。

台東地區從昨晚10時過後受到熱帶性低氣壓影響開始下雨，不過雨勢不大。今天凌晨過後才出現驟雨，清晨雨勢已停。

根據中央氣象局資料，台東南迴線、縱谷線從今天凌晨至上午8時累積雨量均超過50毫米；縱谷的延平鄉和鹿野鄉都有62毫米。

不過，台東主要灌溉的卑南溪支流集水區降水量不到30毫米。

「有水就是好事」，農委會農田水利署台東管理處長莊進忠今天表示，這次雨量不多，平地降雨比山區集水區的雨量還多，「不無小補，每滴雨都很珍貴」。

莊進忠表示，截至目前為止，評估2期稻灌溉供水維持正常，台東管理處將盡全力讓2期稻灌溉保持順暢。