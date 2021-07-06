打火按圖索驥不用盲人摸象 基隆救災公共雲搶黃金時間

以往火災發生，轄區消防隊到場救災才開始了解現場狀況，但救災分秒必爭，基隆市消防局建置一套「救災公共雲」，把風險較高和消防力較無法到達的地區建立資料，如狹小巷道及易混淆街道、危險物品場所、建築物列管場所等，出勤時消防人員藉由救災管制平板連結「救災公共雲」，可在車上預先掌握特殊路段與現場狀況，可以爭取更多黃金救災時間，也更能保障出勤人員安全。

基隆市救災救護指揮科長黃欽賢今天指出，消防是講求團體作戰，所需的救災資訊量，也越來越趨向高效率及便利性的要求，藉由「救災公共雲」的建立，打火不再是「盲人摸象」，而是按圖索驥，為消防人員提供詳細的路資、圖資及人資，才能有效降低消防人員傷亡事件，提升整體救災效率。

但消防局說，救災資料建立不易且散在各單位，調用時需要時間，目前全國消防單位沒有一個整合平台能夠即時取用，基隆市消防局運用雲端科技，透過消防人員的努力，今年7月已完成建築物列管場所2597處、危險物品場所235處、狹小巷道177處、易混淆街道76處等重要救災資訊。