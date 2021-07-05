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花蓮慈濟為700名市場人員接種 分3天施打增保護力

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院今天起一連3天，為花蓮各類批發市場、屠宰市場第一線工作人員施打莫德納疫苗，預計為近700人接種。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院今天起一連3天，為花蓮各類批發市場、屠宰市場第一線工作人員施打莫德納疫苗，預計為近700人接種。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院今天起一連3天，為花蓮各類批發市場、屠宰市場第一線工作人員施打莫德納疫苗，預計為近700人接種；另連續2天規畫上午場次，為約140名腎臟病病友接種疫苗。接種的攤商說，看到北農、環南市場新增確診，「自己也會很緊張」，趕緊到醫院打疫苗，才能多一層保護。

慈濟醫院醫務秘書李毅指出，依照經驗，近700人可在1天內施打完成，但為分流及配合市場人員作業休息時間，規畫3天施打，並可不用經過門急診大樓，直接在獨棟的行政大樓1樓施打，每半小時30人分批施打，提供流暢舒適的環境下接種疫苗。

「看到其他縣市的市場有確診者，其實很緊張！」花蓮縣農產運銷公司秘書劉桂菊說，很多人都會到市場裡購買食材或民生必需品，所以攤販等相關工作人員就成為高風險人群。她呼籲，員工、承銷商，及外包人員、載運人員都應該打疫苗，畢竟關乎於生命，接種疫苗保護自己，也保護他人。

市場承銷商林先生說，雖然來市場的人減少，但大部分的客人都不敢離攤位太近，也不會擠在一起，自己也會做好保護措施，來打疫苗就是希望能增加保護力，也覺得更安全。

另外，慈濟醫院同時在另個場地，為屬新冠肺炎高風險族群的腎臟病友接種，腎友接種前，須先經由腎臟內科醫師評估，再接種疫苗。

洗腎4年的邱先生說，其實家人都勸不要接種疫苗，自己也很擔心，直到門診時由內科部主任徐邦治詳細解說，也透過電話跟他太太分析後，家人才放心讓他接種疫苗，相信醫師的專業判斷。

血液透析中心組長林欣穎提醒，腎友接種完疫苗後，不可多喝水，避免水份攝取過多引發肺水腫，並要注意體溫變化，若有發燒超過38.5度以上，才能服用解熱鎮痛藥。

花蓮縣農產運銷公司秘書劉桂菊（左）說，接種疫苗是保護自己，也保護他人。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮縣農產運銷公司秘書劉桂菊（左）說，接種疫苗是保護自己，也保護他人。圖／花蓮慈濟醫院提供
洗腎4年的邱先生說，一開始不敢接種，經醫師詳細解說，才放心施打疫苗。圖／花蓮慈濟醫院提供
洗腎4年的邱先生說，一開始不敢接種，經醫師詳細解說，才放心施打疫苗。圖／花蓮慈濟醫院提供

新冠疫苗 慈濟

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