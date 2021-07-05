攜手抗疫不孤單 國民黨基隆市黨部募物資關懷弱勢家庭

國民黨基隆市黨部和民眾服務社辦理「你我攜手齊關懷，抗疫之路不孤單」活動，募集防疫物資和食品，要將愛心送到基隆市各角落，讓愛即時傳遞給需要的人，減輕弱勢家戶肩沉重壓力。

國民當基隆市黨部主委蔡智潁說，本土新冠疫情爆發後，經濟弱勢民眾在防疫期間更容易受到影響，處境更加邊緣化，生活更不容易。

為了加強對於弱勢家庭的關懷，國民黨基隆市黨部和基隆市民眾服務社、七個行政區民眾服務社，共同發起「你我攜手齊關懷，抗疫之路不孤單」活動，以實際行動關懷弱勢，將愛心送到基隆市各角落。

基隆市民眾服務社理事長楊滄海說，民眾服務社多年來持續關懷弱勢，從未間斷。現在疫情嚴峻，更讓弱勢團體、家庭和邊緣户處境雪上加霜，透過募集來的各項民生物資，協助紓解他們的生活困境並做好防疫工作。