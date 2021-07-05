快訊

傳數十萬AZ疫苗7月7日到貨？ 指揮中心回應了

7月12日分區解封？ 陳時中曝新策略：不會以縣市為單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攜手抗疫不孤單 國民黨基隆市黨部募物資關懷弱勢家庭

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部和民眾服務社募集防疫物資和食品，減輕弱勢家戶沉重壓力。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部和民眾服務社募集防疫物資和食品，減輕弱勢家戶沉重壓力。圖／國民黨基隆市黨部提供

國民黨基隆市黨部和民眾服務社辦理「你我攜手齊關懷，抗疫之路不孤單」活動，募集防疫物資和食品，要將愛心送到基隆市各角落，讓愛即時傳遞給需要的人，減輕弱勢家戶肩沉重壓力。

國民當基隆市黨部主委蔡智潁說，本土新冠疫情爆發後，經濟弱勢民眾在防疫期間更容易受到影響，處境更加邊緣化，生活更不容易。

為了加強對於弱勢家庭的關懷，國民黨基隆市黨部和基隆市民眾服務社、七個行政區民眾服務社，共同發起「你我攜手齊關懷，抗疫之路不孤單」活動，以實際行動關懷弱勢，將愛心送到基隆市各角落。

基隆市民眾服務社理事長楊滄海說，民眾服務社多年來持續關懷弱勢，從未間斷。現在疫情嚴峻，更讓弱勢團體、家庭和邊緣户處境雪上加霜，透過募集來的各項民生物資，協助紓解他們的生活困境並做好防疫工作。

這些物資將由各行政區民眾服務社幹部和志工，分別送到弱勢者手上，在疫情嚴峻時刻，在社會中添加溫暖及感動，期盼全民共同攜手陪伴弱勢家庭克服疫情威脅。

國民黨基隆市黨部和民眾服務社募集防疫物資和食品，減輕弱勢家戶沉重壓力。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部和民眾服務社募集防疫物資和食品，減輕弱勢家戶沉重壓力。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆 疫情 愛心

延伸閱讀

各界共同抗疫 中醫大新竹附醫獲贈13台呼吸神器

將思念化作行動 父喪後他們為抗疫英雄送餐盒也助弱勢

高市接種團隊全市跑透透不畏苦 搶時間扎針「抗疫」

公投延期反萊豬肉乾怎辦？ 國民黨：10月才到期

相關新聞

台東捕蜂捉蛇流標2年半終於標出 日後要撥1999求助

台東捕蜂捉蛇3年前曾委外，但全年件數銳減到約1成，業者無法達到需求，只好請消防員繼續協勤，2年來流標7次，今年重新標出，...

攜手抗疫不孤單 國民黨基隆市黨部募物資關懷弱勢家庭

國民黨基隆市黨部和民眾服務社辦理「你我攜手齊關懷，抗疫之路不孤單」活動，募集防疫物資和食品，要將愛心送到基隆市各角落，讓...

宜蘭砂仔港積水問題有解 2.7億增建2號抽水站明年完工

「烟花」颱風逐漸接近台灣，宜蘭縣政府除了做好防汛準備，縣長林姿妙今天前往頭城鎮了解砂仔港二號抽水站工程進度，她感謝工地人...

派出所長來點名 花蓮警青春專案線上快問快答

受疫情影響學校改網路教學，警察宣導也改為視訊模式，花蓮縣吉安警分局豐田派出所長線上開講，向學生們宣導毒品防制，利用有獎徵...

台東連25天零本土確診 饒慶鈴：朝正常生活又近一步

台東縣今連25天+0，加上新一批莫德納疫苗開始施打，縣長饒慶鈴認為朝向恢復正常生活又邁進一步，她並表示，台東市正氣路觀光...

台東莫德納開打 台東市衛生所預定要打8天

台東縣莫德納疫苗人今天開打， 其中預約人數最多的台東市衛生所將連打8天，共1千劑，一早就有民眾 排隊等候， 但衛生局事先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。