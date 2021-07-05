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改善淹水 宜蘭砂仔港2號抽水站估111年3月完工

中央社 / 宜蘭5日電

宜蘭縣府向中央爭取經費辦理砂仔港2號抽水站新建工程，預計明年3月完工後可減少淹水面積約31.2公頃，縣長林姿妙今天前往視察，提醒要兼顧安全及品質，確保工程如期如質完工。

宜蘭縣水利資源處表示，砂仔港排水的集水區面積為9.07平方公里，地貌平緩低窪，且地表逕流不易進入排水系統。當砂仔港排水受感潮頂托時，必須關閉砂仔港排水下游的二十五連防潮閘門，此時低窪區域內水無法排出，僅能依靠機械抽水。

水利資源處指出，透過歷年降雨量及積水情形分析，砂仔港抽水站抽水能量不足，經民國106年度檢討評估後，優先於砂仔港抽水站旁增設砂仔港2號抽水站。

經縣府爭取「前瞻基礎建設計畫」經費新台幣2.7億元，辦理砂仔港2號抽水站新建工程於1月29日開工，預計明年3月完工後，將可減少淹水面積約31.2公頃。

林姿妙表示，除感謝中央補助建設經費外，並嘉勉施工團隊，在全國受到新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情影響於第3級警戒狀態下，施工人員依循中央防疫作為。

她說，在施工期間人員都配戴口罩、落實實聯制等防疫措施，讓工程持續推進，盼抽水站能如期完工並投入防災，提升區域排水的保護標準。

林姿妙 淹水 新冠肺炎

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