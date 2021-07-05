聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭砂仔港積水問題有解 2.7億增建2號抽水站明年完工
「烟花」颱風逐漸接近台灣，宜蘭縣政府除了做好防汛準備，縣長林姿妙今天前往冬山鄉了解砂仔港二號抽水站工程進度，她感謝工地人員配合防疫管制規定，辛苦推動工程，也提醒施工團隊兼顧安全及施工品質，讓這座抽水站完工後，明年夏天加入防汛陣容。
縣政府水利資源處表示，砂仔港排水的集水區面積9.07平方公里，由於地貌平緩且低窪，地表水流不易進入排水系統。當砂仔港排水受感潮頂托時，必須關閉砂仔港排水下游的二十五連防潮閘門，此時低窪區域內水無法排出，也只能依靠機械抽水。
目前的砂仔港抽水站抽水能量不足，經檢討評估後，縣府去年爭取前瞻基礎建設計畫經費2.7億元，在砂仔港抽水站旁，增建砂仔港二號抽水站，預估完工後可減少淹水面積約31.2公頃。
砂仔港二號抽水站工程於今年初開工，縣長林姿妙今前往了解工程進度，她特別感謝中央補助建設經費，也嘉勉施工團隊在全國受到新冠疫情影響，導致三級緊戒的狀態下，施工人員依循指揮中心的相關防疫作為，在施工期間配戴口罩、實聯制等防疫措施，使工程持續推進，非常辛苦。
這座抽水站工程預計明年3月完工，進入防汛期就可以派上用場，林姿妙期待抽水站能夠如期完工並投入防災行列，提升區域排水功能，保障人民生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言