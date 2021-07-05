宜蘭砂仔港積水問題有解 2.7億增建2號抽水站明年完工

「烟花」颱風逐漸接近台灣，宜蘭縣政府除了做好防汛準備，縣長林姿妙今天前往冬山鄉了解砂仔港二號抽水站工程進度，她感謝工地人員配合防疫管制規定，辛苦推動工程，也提醒施工團隊兼顧安全及施工品質，讓這座抽水站完工後，明年夏天加入防汛陣容。

縣政府水利資源處表示，砂仔港排水的集水區面積9.07平方公里，由於地貌平緩且低窪，地表水流不易進入排水系統。當砂仔港排水受感潮頂托時，必須關閉砂仔港排水下游的二十五連防潮閘門，此時低窪區域內水無法排出，也只能依靠機械抽水。

目前的砂仔港抽水站抽水能量不足，經檢討評估後，縣府去年爭取前瞻基礎建設計畫經費2.7億元，在砂仔港抽水站旁，增建砂仔港二號抽水站，預估完工後可減少淹水面積約31.2公頃。

砂仔港二號抽水站工程於今年初開工，縣長林姿妙今前往了解工程進度，她特別感謝中央補助建設經費，也嘉勉施工團隊在全國受到新冠疫情影響，導致三級緊戒的狀態下，施工人員依循指揮中心的相關防疫作為，在施工期間配戴口罩、實聯制等防疫措施，使工程持續推進，非常辛苦。