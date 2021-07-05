派出所長來點名 花蓮警青春專案線上快問快答

受疫情影響學校改網路教學，警察宣導也改為視訊模式，花蓮縣吉安警分局豐田派出所長線上開講，向學生們宣導毒品防制，利用有獎徵答方式，讓孩子們有趣地回答相關知識，警方呼籲青少年在暑假期間持續遵守防疫規定。

「各位同學，今天由派出所長來點名喔！大家要注意聽講」，吉安警分局豐田派出所長鄒青雲先介紹各級毒品，讓壽豐鄉平和國中學生辨別外觀及成癮性等，同時為加深印象，警方準備精緻小禮品，以快問快答的方式贈送，雙方互動相當新奇有趣，宣導在歡愉的氣氛下圓滿結束

吉安警分局指出，暑期青春專案於7月1日正式展開，至8月31日止為期兩個月，以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐騙集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用」為四大主軸。

警方表示，預防少年在暑期中沉迷網路世界或接觸到不當的資訊，進而產生偏差行為導致誤觸法網；特別呼籲家長多加關心未成年子女的生活及交友動態，同時遵守全國三級警戒防疫措施，避免任何不當及不必要的群聚，以免造成疫情破口。