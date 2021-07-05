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莫德納疫苗台東開打 預約近9成9

中央社 / 台東縣5日電

台東縣今天開始施打莫德納疫苗，民眾預約近9成9，除蘭嶼和綠島還有名額外，其餘均額滿。採多點施打、拉長天數分流人潮，縣府提醒民眾備妥雙證件，依預約時間報到接種。

台東縣政府表示，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗首波分配到1萬3247劑，施打對象包括第1至6類與第8類，接種作業今天在各鄉鎮市衛生所、3家配合醫院、9間診所開打。

不少長者由家人陪同前往，在醫護人員協助下各地施打情況順暢。至於5月9日之前已打過第一劑AZ疫苗要接種第二劑者，安排在台北榮民總醫院台東分院施打。

縣長饒慶鈴表示，考量到減少群聚風險、也讓鄉親不用一直排隊等候，這次採多點施打並拉長天數分流；感謝9間診所協助，讓此次疫苗施打擴大至28個施打點，民眾可以分散預約、多點施打，開放多點施打也是為未來更多疫苗、更普及的施打做準備。

縣府指出，已完成預約者攜帶身分證、健保卡，第1至5類民眾記得加帶相關工作證明，依約定時間準時到場。預約系統查詢網址https://wecanhelp.ttpush.app/reservation。

台東縣政府表示，截至昨天為止疫苗預約情況達9成87，除蘭嶼鄉及綠島鄉衛生所還有名額之外，其餘各衛生所及配合醫院、診所均額滿，接下來縣府會積極爭取下波疫苗盡速撥發，讓疫苗覆蓋率更高。

莫德納疫苗 衛生所 台東

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