基隆防疫有書香 文化局撿書裝箱郵局運送展現高效率

基隆市文化局與中華郵政合作推出「基隆防疫有書香」服務，線上登記開放36小時收到1391人申請登記。文化局展開高效率作業，從登記、檢書到寄出，只花了3天時間，讓民眾能在最快時間就能沉浸書香之中。

基隆市文化局長陳靜萍說，疫情期間民眾在家防疫，翻閱實體圖書是數位時代下的另一種選擇，也是重拾紙本文化溫度的好時機。

這次送出的基隆書箱內有隨機贈送2本近３年來，文化局大基隆歷史場景再現整合計畫下的相關出版品，包括獲得博客來2021年第一季OKAPI書籍好設計的「在基隆」、5本系列繪本的「誰來基隆」與特殊造型軍籍牌紀錄片在書中的「重返韋昌嶺」等，都是疫情下以書相連的伴手禮，供市民朋友收藏留念。

陳靜萍表示，文化局臉書有上傳書箱裝箱的紀錄影片，許多民眾留言「雖然沒抽到，但一定大大讚賞此次活動，讓我們疫起努力」、「防疫期間真的有書香～真的謝謝市府的用心，效率很高」，疫情期間能讓民眾感受到書香，令文化局同仁相當開心。