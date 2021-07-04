影／海岸停車場不封 專人持大聲公宣導戴口罩、別群聚

基隆市外木山海岸路旁停車空間，沒像北海岸、東北角海岸幾乎全封，人車相對多。為免出現防疫破口，基市府派人拿著「大聲公」，沿海岸步道行走播放宣導錄音，提醒民眾戴口罩、不要10人以上群聚。

外木山漁港到大武崙漁港的海岸線已納入北海岸國家風景區範圍，北觀處先前曾比照北海岸作法，將外木山海岸的停車場封閉。

基市府考量如果海岸停車空間全封閉，可能衍生路旁違規停車，路幅縮減危害交通安全。即使警方沿路舉發停車輛，亂象仍在，派車拖吊可能也難以根絕問題，決定開放路旁停車空間。

台灣防疫3級警戒持續1個多月後，6月底的周休2日，北台灣不少景點出現人潮和車潮引發議論。海科館27日晚間決定封閉潮境、忘幽谷公園及停車場，禁止人車進入。外木山也出現亂象，市府決定不封停車場，但加派人力管理。

觀銷處工作人員周休2日拿著大聲公，在人潮較多的平台不斷播放，或著沿著步道行走，提醒遊客注意防疫。