快訊

北市疫情有新熱點？ 柯文哲：下周中正區社區普篩

台中市何時微解封？ 盧秀燕曝兩大原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭零確診止步今再爆2例 網友示警外地客：你還來嗎？

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
到宜蘭大溪漁港買魚的人太多，入口處採取總量管制，民眾仍大排長龍不退散，沒有保持安全距離。圖／讀者提供
到宜蘭大溪漁港買魚的人太多，入口處採取總量管制，民眾仍大排長龍不退散，沒有保持安全距離。圖／讀者提供

宜蘭這兩天假日各景點及市場大爆人潮，民眾擔心防疫破口，怒指外地人不能「再忍忍」嗎？結果全國確診數今下降，宜蘭卻終止8天零確診，再爆兩例是外籍看護與美國返台的宜蘭人。網友說，這下子好了，宜蘭又有確診個案，勸戒外地遊客，這樣你還要來嗎？

縣政府下午公布二起確診個案，案15109是一名40多歲的外籍看護工，5月12日入境時，持有3日內陰性檢驗報告證明，後來到集中檢疫所作居家檢疫，5月26日檢疫結束時檢測是陰性，之後自主健康管理，6月7日再度接受檢驗仍是陰性，因此到宜蘭縣雇主家服務。

7月1日因為勞動部的要求再次篩檢，結果驗出CT值35確診，衛生局已展開追查，匡列6個居家隔離個案，包括受照顧者在內的5人都是陰性，1人等待檢驗結果。

另一確診是案15110是一名20多歲的男性，是幾天前案12924的弟弟。兄弟兩人曾於3月至美國從事餐飲業，哥哥4月染疫確診，當時弟弟也有類似症狀，惟採檢是陰性。兄弟倆5月17日持有3日內陰性檢驗報告回國，在台北防疫旅館檢疫後，再回到宜蘭家裡居家隔離。

哥哥日前因要回美國再去醫院採檢，結果陽性確診，弟弟被匡列14天的居家隔離及7天的自主健康管理。案15110居家隔離時採檢是陰性，14天後居家隔離期滿採檢也是陰性，為了防堵病毒，縣衛生局要求居家隔離的個案於自主健康管理期滿時，須再做一次採檢，案15110再次採檢結果是陽性而確診，CT值33。

好不容易，宜蘭努力維持8天零確診，今天破功了，而且全台37起例本土，宜蘭就占2例。縣政府表示，真的沒有放鬆的本錢；網友也示警外地遊客，「宜蘭有確診病例，你們不要再來了」。

宜蘭頭城鎮知名的芋冰店門口出現排隊買冰長車龍，一長列排好排滿。圖／翻攝宜蘭知識+
宜蘭頭城鎮知名的芋冰店門口出現排隊買冰長車龍，一長列排好排滿。圖／翻攝宜蘭知識+
宜蘭終止8天零確診，今天再爆2例。由於最近很多遊客湧入宜蘭，擔心防疫破口，網友提醒遊客宜蘭又有確診個案，你們不要再來了。圖／縣府提供
宜蘭終止8天零確診，今天再爆2例。由於最近很多遊客湧入宜蘭，擔心防疫破口，網友提醒遊客宜蘭又有確診個案，你們不要再來了。圖／縣府提供
礁溪郵局旁的知名蔥油餅店，大熱天仍擋不住遊客大排長龍，沒有保持安全距離。圖／翻攝宜蘭知識+
礁溪郵局旁的知名蔥油餅店，大熱天仍擋不住遊客大排長龍，沒有保持安全距離。圖／翻攝宜蘭知識+

衛生局 居家檢疫

延伸閱讀

人潮湧入宜蘭！羅東夜市人擠人 居民憂：完了

相關新聞

台東新縣圖將開工 前縣長黃健庭雖感慨仍期待

台東縣立圖書館流標多年，日前終於決標，縣長饒慶鈴預告在60天內拆除舊縣立游泳池，約2年後可完工；前縣長黃健庭任內規畫的泳...

宜蘭零確診止步今再爆2例 網友示警外地客：你還來嗎？

宜蘭這兩天假日各景點及市場大爆人潮，民眾擔心防疫破口，怒指外地人不能「再忍忍」嗎？結果全國確診數今下降，宜蘭卻終止8天零...

殘劑網路登記秒殺 花縣府暫不更改預約方式

花蓮開放長者接種莫德納疫苗，截至今天中午，已打了5164劑，整體施打率有88.7％，明天還有花蓮市、吉安鄉及秀林鄉3個接...

市場夜市微解封須人流管制 台東攤商：再管制就沒人了

中央宣布市場、夜市有條件微解封，台東有部分攤商不以為然，認為3天前台東攤商就自己爭取復業，中央的規定又未因地制宜，有的恐...

台東東富公路坍方 地方傾向開新路或做隧道

台東縣東河鄉進出泰源幽谷的台23線東富公路上月底發生嚴重坍方，所幸當時無人受災，公路總局正在評估改善方案。當地民眾希望打...

人潮湧入宜蘭！羅東夜市人擠人 居民憂：完了

國內疫情趨緩，宜蘭8天零確診，網路排隊名店、夜市漁市紛紛湧入消費人潮，從北到南包括頭城芋冰、大溪漁港、礁溪蔥油餅、羅東夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。