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宜蘭零確診止步今再爆2例 網友示警外地客：你還來嗎？
宜蘭這兩天假日各景點及市場大爆人潮，民眾擔心防疫破口，怒指外地人不能「再忍忍」嗎？結果全國確診數今下降，宜蘭卻終止8天零確診，再爆兩例是外籍看護與美國返台的宜蘭人。網友說，這下子好了，宜蘭又有確診個案，勸戒外地遊客，這樣你還要來嗎？
縣政府下午公布二起確診個案，案15109是一名40多歲的外籍看護工，5月12日入境時，持有3日內陰性檢驗報告證明，後來到集中檢疫所作居家檢疫，5月26日檢疫結束時檢測是陰性，之後自主健康管理，6月7日再度接受檢驗仍是陰性，因此到宜蘭縣雇主家服務。
7月1日因為勞動部的要求再次篩檢，結果驗出CT值35確診，衛生局已展開追查，匡列6個居家隔離個案，包括受照顧者在內的5人都是陰性，1人等待檢驗結果。
另一確診是案15110是一名20多歲的男性，是幾天前案12924的弟弟。兄弟兩人曾於3月至美國從事餐飲業，哥哥4月染疫確診，當時弟弟也有類似症狀，惟採檢是陰性。兄弟倆5月17日持有3日內陰性檢驗報告回國，在台北防疫旅館檢疫後，再回到宜蘭家裡居家隔離。
哥哥日前因要回美國再去醫院採檢，結果陽性確診，弟弟被匡列14天的居家隔離及7天的自主健康管理。案15110居家隔離時採檢是陰性，14天後居家隔離期滿採檢也是陰性，為了防堵病毒，縣衛生局要求居家隔離的個案於自主健康管理期滿時，須再做一次採檢，案15110再次採檢結果是陽性而確診，CT值33。
好不容易，宜蘭努力維持8天零確診，今天破功了，而且全台37起例本土，宜蘭就占2例。縣政府表示，真的沒有放鬆的本錢；網友也示警外地遊客，「宜蘭有確診病例，你們不要再來了」。
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