殘劑網路登記秒殺 花縣府暫不更改預約方式
花蓮開放長者接種莫德納疫苗，截至今天中午，已打了5164劑，整體施打率有88.7％，明天還有花蓮市、吉安鄉及秀林鄉3個接種站運作。對於殘劑網路預約名額秒殺，縣長徐榛蔚表示，網路是最安全也最公平的方式，因此暫不會更改預約方式。
為避免發生昨天民眾漏夜排隊搶打殘劑亂象，縣府改為殘劑網路預約，今天上午8點一開放，瞬間湧入千人登記，每個接種站的7劑的名額立即秒殺。
徐榛蔚說，縣府秉持公平公正公開的原則，之前開放現場登記，讓大家都看得到登記情形，但發生民眾漏夜排隊狀況，避免群聚也不要讓大家辛苦，因此改為網路預約，網站秒數算得很精準，只要登入後可直接看到排序，此方式更安全，也讓大家清楚知道自己的順序。
針對莫德納施打率，徐榛蔚表示，除了花蓮市、吉安鄉還有一天要接種外，很多鄉鎮施打率8成以上，甚至超過10成；部分鄉鎮可能因為地區較大，會針對還沒打到滿的區域，會微調施打地點，讓長者更方便接受施打。
另外，許多縣市研擬將於下一波開放診所投入施打行列，徐榛蔚回應，花蓮縣南北狹長、幅員廣闊，將因應鄉鎮不同及醫療量能，縣府會跟診所簽約合作，做最妥適的調整。
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