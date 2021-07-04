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台東新縣圖將開工 前縣長黃健庭雖感慨仍期待

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴宣布新縣圖即將施工。圖／取自饒慶鈴粉絲頁
台東縣長饒慶鈴宣布新縣圖即將施工。圖／取自饒慶鈴粉絲頁

台東縣立圖書館流標多年，日前終於決標，縣長饒慶鈴預告在60天內拆除舊縣立游泳池，約2年後可完工；前縣長黃健庭任內規畫的泳圖共構計畫擱淺，雖有感慨，但也認為2年後台東將有個全新的圖書館，值得歡欣期待。

縣府先前在黃健庭任內規畫泳圖共構，但因設計複雜，經費龐大屢次流標；饒慶鈴上任後改變計畫，將在舊縣立游泳池建新圖書館，另協調台東大學舊校區游泳池對外開放，寄望明年可啟用。

饒慶鈴說，多個縣市新總圖都具有多元功能和友善環境，讓能親子同樂。台東縣也將打造有特色、現代化的親子閱讀總圖，總經費達3億2千多萬元，期待2年後可成為台東智慧城市新地標。將利用疫情期間加速拆除舊泳池，再展開主體興建工程，連結現有圖書館。

黃健庭得知消息後在臉書有感而發，他表示，圖書館興建案總算要動工，2013年他推出「南京路圖書館．運動中心共構案 」，幾經波折運動中心被刪除，圖書館設計也有變化，無法照起初的藍圖施工，感慨良多。

2018年12月，媒體問他卸任在即，有何遺憾？他回答「公共工程招標、執行冗長，程序沒有效率，加上不斷流標，許多施政成果無法更早完成嘉惠民眾，是我的遺憾。」，泳圖共構案就是典型的例子。

他回憶卸任前十幾天，還到台中做簡報多爭取2億元經費，總計5億5千萬元，可惜營建標直到卸任仍無法標出，主因是建商認為設計施作難度太高，台東在地工缺乏技術和能量，外來工班施作成本又變高，令人非常無奈，這也是台東公共工程長期以來的困難。

台東前縣長黃健庭（右二）當初規畫5億5千萬元要讓泳圖共構。圖／取自黃健庭粉絲頁
台東前縣長黃健庭（右二）當初規畫5億5千萬元要讓泳圖共構。圖／取自黃健庭粉絲頁

圖書館 台東 饒慶鈴

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