快訊

沒在怕！日月潭水位回升「毀滅級殺手」魚虎跳上岸 狠瞪漁民仍想逃

批柯文哲不疫調不匡列致疫情延燒 名醫施景中道歉：望市長秉持承諾

疫情衝擊公益捐款崩落 「購派送暖」獲藝人響應

中央社 / 花蓮縣4日電

疫情肆虐下，公益團體捐款雪崩式滑落，門諾醫院資源開發中心特助賈漢生發起「購派送暖」活動，受到許多愛心人士支持，包括藝人光良、彭佳慧等，大家以自己的方式溫暖社會。

在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續威脅下，花蓮善牧中心的捐款雪崩式掉落，賈漢生長期關心慈善團體，心裡非常擔心。平時熱愛烘焙的他把從西方傳教士所學到的西點手藝，指導基督教門諾會善牧中心人員生產糕點義賣。

此訊息在臉書（Facebook）傳開後，立即受到許多愛心人士的支持，其中歌手光良馬上送暖認購100個「耶穌旺來派」（椰絲鳳梨派），轉贈給門諾醫護，為第一線醫護人員加油打氣；金曲歌后彭佳慧也購買50個愛心派。

送愛不間斷，藝人紀寶如及唱片製作人曹俊鴻、李宗盛等人也大批採購愛心派，以行動響應。

賈漢生今天表示，許多朋友出手相助非常感動，他為公益出力一路走來，真的多虧許多好朋友支持，像是李宗盛低調、為善不欲人知；光良總是主動問及「有沒有哪些公益團體需要幫忙？讓人十分窩心，是真正的暖男。」

門諾會醫療財團法人資源開發管理中心總執行長張文信得知光良義舉，表達謝意，也對「耶穌旺來派」推出短短幾天就能得到各界熱烈迴響，感到十分驚喜，希望行善的路上大家一起同行，把愛傳出去。

愛心 耶穌 捐款

延伸閱讀

光良「自煮管理」藏開心農場 家鄉味釣出Ella夫妻垂涎

Ella理髮店開張！如願為老公變髮 網驚成果：像孔劉

光良餐盒暖醫護、挺同鄉 名醫：人有國籍差別，愛沒有

彭佳慧突發意外！「向後重摔」劇痛倒地不起：尿液隱約噴出

相關新聞

人潮湧入宜蘭！羅東夜市人擠人 居民憂：完了

國內疫情趨緩，宜蘭8天零確診，網路排隊名店、夜市漁市紛紛湧入消費人潮，從北到南包括頭城芋冰、大溪漁港、礁溪蔥油餅、羅東夜...

台東東富公路坍方 地方傾向開新路或做隧道

台東縣東河鄉進出泰源幽谷的台23線東富公路上月底發生嚴重坍方，所幸當時無人受災，公路總局正在評估改善方案。當地民眾希望打...

基隆流動攤販列冊 333人PCR篩檢全陰

基隆昨天確診6天來第四度加零，市長林右昌說，疫情確實有趨緩態勢，但防疫工作還是必須確實，絕對不能鬆懈，市府將流動攤販也列...

宜蘭大溪漁港湧大量遊客 現場總量管制100人

國內疫情稍有趨緩，不少人趁著今天好天氣出門走走。宜蘭縣大溪漁港湧入不少外地遊客採購海鮮，頭城區漁會不敢輕忽，與警方、海巡...

長者打疫苗照過來 宜蘭再增12家診所服務

宜蘭縣疫苗開打以來，75歲以上、72歲至74歲長者（55歲到64歲原住民）相當踴躍，其中後者昨日開打，共1094人向醫院...

影／悶不住！基隆、北海岸遊客現車潮 龜吼漁夫市集車停滿

全國確診人數持續下降，疫情有趨緩現象，今天很多民眾悶不住，今天北海岸、基隆潮境、東北角海域都出現車潮、人潮，基隆警方在潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。