疫情衝擊公益捐款崩落 「購派送暖」獲藝人響應

疫情肆虐下，公益團體捐款雪崩式滑落，門諾醫院資源開發中心特助賈漢生發起「購派送暖」活動，受到許多愛心人士支持，包括藝人光良、彭佳慧等，大家以自己的方式溫暖社會。

在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）持續威脅下，花蓮善牧中心的捐款雪崩式掉落，賈漢生長期關心慈善團體，心裡非常擔心。平時熱愛烘焙的他把從西方傳教士所學到的西點手藝，指導基督教門諾會善牧中心人員生產糕點義賣。

此訊息在臉書（Facebook）傳開後，立即受到許多愛心人士的支持，其中歌手光良馬上送暖認購100個「耶穌旺來派」（椰絲鳳梨派），轉贈給門諾醫護，為第一線醫護人員加油打氣；金曲歌后彭佳慧也購買50個愛心派。

送愛不間斷，藝人紀寶如及唱片製作人曹俊鴻、李宗盛等人也大批採購愛心派，以行動響應。

賈漢生今天表示，許多朋友出手相助非常感動，他為公益出力一路走來，真的多虧許多好朋友支持，像是李宗盛低調、為善不欲人知；光良總是主動問及「有沒有哪些公益團體需要幫忙？讓人十分窩心，是真正的暖男。」

門諾會醫療財團法人資源開發管理中心總執行長張文信得知光良義舉，表達謝意，也對「耶穌旺來派」推出短短幾天就能得到各界熱烈迴響，感到十分驚喜，希望行善的路上大家一起同行，把愛傳出去。