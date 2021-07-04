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台東東富公路坍方 地方傾向開新路或做隧道

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東東富公路坍方迄今逾10天，依然找不出改善對策。圖／立委劉櫂豪服務處提供
台東東富公路坍方迄今逾10天，依然找不出改善對策。圖／立委劉櫂豪服務處提供

台東縣東河鄉進出泰源幽谷的台23線東富公路上月底發生嚴重坍方，所幸當時無人受災，公路總局正在評估改善方案。當地民眾希望打一條新路直抵台11線，至少也要做隧道。公路總局擔心做明隧道擔心承受不住崩落的落石量體，維持現狀又很危險，地方要求做傳統隧道經費卻太高。

東富公路是台東一側進出泰源的唯一道路，由公路總局花蓮工務段維護，另一側出口則在花蓮富里鄉，公路大量維持自然現況，泰源幽谷、小天祥都是知名景點，一旦道路受阻，到富里要開近1小時路程，且須經過山路，雨天偶有小坍方，就可能斷絕聯外交通。

上月初花費2800萬經費改善36公里處附近邊坡上方防護工程，想不到未施工的下方山壁24日就崩落，這次的落石點在2014年也曾發生災害，但情況不如這次嚴重，長期以來用攔網處理小落石，立委劉櫂豪和在地議員許進榮、林東滿和高美珠都多次關切，立院交通委員劉櫂豪已要求8月前須提出改善計畫。

「路不能再用，裂縫都出來了。」許進榮說，山壁已經裸露，岩壁裂縫明顯，再不處理一定會出問題。地方希望從登仙橋開新路直接到台11線，但做好不知道要多久；目前希望先退而求其次打隧道，如果不能打傳統隧道，就做斜的明隧道，讓落石崩落時可下去馬武溪，但須定期消除，以免阻塞河道又導致新災害。

林東滿說，目前公路總局正在評估，但最佳方案不好做，替代方案又有疑慮，做新路和傳統隧道缺經費，做明隧道擔心撐不住，維持現狀又不可能，當然更不能再用過去加固掛網方式處理。

落石 劉櫂豪

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