人潮湧入宜蘭！羅東夜市人擠人 居民憂：完了

國內疫情趨緩，宜蘭8天零確診，網路排隊名店、夜市漁市紛紛湧入消費人潮，從北到南包括頭城芋冰、大溪漁港、礁溪蔥油餅、羅東夜市等地都看到排隊人龍，前後未保持安全距離，臉書社群被人潮貼文洗版。網友狂喊，「忍一忍，不來宜蘭會很難嗎？」更有人擔心宜蘭完了。

夜市微解封，知名的羅東夜市這兩天人潮明顯增多，一名經常出入夜市的外送員感受最明顯，拍下照片貼在宜蘭知識+臉書社群，吸引數百人留言；天氣熱，頭城鎮知名的芋冰店門口，外地來買冰的整列長車龍排好排滿，人流未歇，頗為壯觀。

頭城大溪漁港雖然控制入場不得超過100人，但魚貨市場外排隊等進場的民眾大排長龍，而進入買魚的人擠人，為搶魚貨，根本顧不得保持安全距離，現況有點嚇人。

宜蘭連接8天零確診，這幾天雙北確診者跨區移動的足跡爆增，連知名的三星鄉落羽松秘境也列入足跡榜；臉書一再有人貼文哀求別來宜蘭，看到這些人潮提心吊膽，憂防疫破口，再添疫情。

網友紛紛留言，「不來宜蘭x膩」，「宜蘭完蛋了」，「太過份，我宜蘭人都二個月沒回去了」，「這兩天人車變多，忘了還是三級警戒嗎」，「想想在醫院辛苦的醫護人員吧」，「不要害人害己」。

看到台北人戴著防護面罩到大溪漁港買魚，嘴上說「會怕」，遭網友不滿回應「到底誰比較怕？雙北確診二位數，宜蘭零耶」；有人建議，「去排隊隊伍裡假裝咳幾聲，馬上退散」，「消費看身分證，不是G開頭，直接勸他們回去」，「調高外地人愛去的停車場收費，防堵破口」。