快訊

王必勝談解封3條件 揭露台灣群聚逾100件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭大溪漁港湧大量遊客 現場總量管制100人

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣大溪漁港今湧入不少外地遊客來買海鮮。 記者林佳彣／翻攝
宜蘭縣大溪漁港今湧入不少外地遊客來買海鮮。 記者林佳彣／翻攝

國內疫情稍有趨緩，不少人趁著今天好天氣出門走走。宜蘭縣大溪漁港湧入不少外地遊客採購海鮮，頭城區漁會不敢輕忽，與警方、海巡人員在現場人流控管，僅開放單一出入口，總量管制100人。

頭城區漁會工作人員表示，主要入口處進行總量管制100人，如果人數已滿，「就是出去幾個，進來幾個。」由於人數控管，入口處外頭大排長龍。新店民眾就說，大溪漁港海鮮價錢合理、便宜，現場人潮因為有人流控管，並不會很多。

看到久違的客人陸續上門，攤販表示，相較昨天和先前狀況，今天周末人比較多。採購遊客有從雙北、基隆而來，新莊民眾認為，宜蘭防疫已經做得不錯，盡量還是小心一點，但也是有台北民眾說「會怕」，來大採購不忘戴著防護面罩。

大溪漁港進行總量管制100人，入口處外頭大排長龍。 記者林佳彣／翻攝
大溪漁港進行總量管制100人，入口處外頭大排長龍。 記者林佳彣／翻攝

海鮮 疫情 基隆

延伸閱讀

外地確診者曾到宜蘭旅遊 林姿妙籲減少跨區移動

新北確診者開車遊宜蘭 足跡曾到落羽松秘境

免費小黃接送赴醫院 宜蘭孕婦大讚「施打意願更高」

又有確診案到宜蘭 縣府呼籲民眾注意健康

相關新聞

影／悶不住！基隆、北海岸遊客現車潮 龜吼漁夫市集車停滿

全國確診人數持續下降，疫情有趨緩現象，今天很多民眾悶不住，今天北海岸、基隆潮境、東北角海域都出現車潮、人潮，基隆警方在潮...

搶殘劑百米衝刺慘摔民怨「是狗嗎」 花蓮宣布線上預約方式

花蓮縣今天開始為長輩接種疫苗，同步開放接種站現場預約殘劑，卻出現民眾為求一殘劑，漏夜排隊、開站前還得衝刺百米到指定地點，...

宜蘭大溪漁港湧大量遊客 現場總量管制100人

國內疫情稍有趨緩，不少人趁著今天好天氣出門走走。宜蘭縣大溪漁港湧入不少外地遊客採購海鮮，頭城區漁會不敢輕忽，與警方、海巡...

長者打疫苗照過來 宜蘭再增12家診所服務

宜蘭縣疫苗開打以來，75歲以上、72歲至74歲長者（55歲到64歲原住民）相當踴躍，其中後者昨日開打，共1094人向醫院...

外地確診者曾到宜蘭旅遊 林姿妙籲減少跨區移動

宜蘭縣長林姿妙今天說，宜蘭已連續8天零確診，但仍有外縣市新冠肺炎確診者在宜蘭留下足跡，建議在外縣市生活的縣民暫時不要返鄉...

新北確診者開車遊宜蘭 足跡曾到落羽松秘境

宜蘭疫情日漸穩定，今天已是連日來第8天零確診，儘管如此，3名外縣市確診者曾在宜蘭留下足跡，縣長林姿妙建議縣民在外縣市之家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。