宜蘭大溪漁港湧大量遊客 現場總量管制100人

國內疫情稍有趨緩，不少人趁著今天好天氣出門走走。宜蘭縣大溪漁港湧入不少外地遊客採購海鮮，頭城區漁會不敢輕忽，與警方、海巡人員在現場人流控管，僅開放單一出入口，總量管制100人。

頭城區漁會工作人員表示，主要入口處進行總量管制100人，如果人數已滿，「就是出去幾個，進來幾個。」由於人數控管，入口處外頭大排長龍。新店民眾就說，大溪漁港海鮮價錢合理、便宜，現場人潮因為有人流控管，並不會很多。