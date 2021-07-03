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宜蘭大溪漁港湧大量遊客 現場總量管制100人
國內疫情稍有趨緩，不少人趁著今天好天氣出門走走。宜蘭縣大溪漁港湧入不少外地遊客採購海鮮，頭城區漁會不敢輕忽，與警方、海巡人員在現場人流控管，僅開放單一出入口，總量管制100人。
頭城區漁會工作人員表示，主要入口處進行總量管制100人，如果人數已滿，「就是出去幾個，進來幾個。」由於人數控管，入口處外頭大排長龍。新店民眾就說，大溪漁港海鮮價錢合理、便宜，現場人潮因為有人流控管，並不會很多。
看到久違的客人陸續上門，攤販表示，相較昨天和先前狀況，今天周末人比較多。採購遊客有從雙北、基隆而來，新莊民眾認為，宜蘭防疫已經做得不錯，盡量還是小心一點，但也是有台北民眾說「會怕」，來大採購不忘戴著防護面罩。
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