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長者打疫苗照過來 宜蘭再增12家診所服務

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳鎮的新接種站蘇澳國小是僅次於溪北、溪南兩座接種中心，縣內最大型的疫苗接種場地。圖／宜蘭縣政府提供
蘇澳鎮的新接種站蘇澳國小是僅次於溪北、溪南兩座接種中心，縣內最大型的疫苗接種場地。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣疫苗開打以來，75歲以上、72歲至74歲長者（55歲到64歲原住民）相當踴躍，其中後者昨日開打，共1094人向醫院預約，完成施打有1049人，完成率9成5。衛生局長徐迺維說道，「大家越來越重視疫苗。」除了原本15家醫療院所，縣府今天宣布再新增12家診所來為縣民服務。

由於縣內部分鄉鎮與指定醫院仍有些距離，衛生局經過詳細審核，決定再增12間診所，遍及宜蘭市、羅東鎮、頭城鎮、五結鄉和三星鄉。衛生局表示，下周二前便會開始提供服務，另外也提醒符合資格的55歲以上平地原住民，赴醫療院所接種時，記得攜帶戶口名簿、健保卡，以便確認身分。

目前，75歲以上長者仍是安排到溪南、溪北接種中心，以及各地衛生所，而2241位82歲以上長者（65歲以上原住民）接獲通知，昨日前往施打疫苗，共有1086人完成注射，接種率約48%。為了提高接種量，其中3個鄉鎮的接種站調整換新地點，員山鄉改為大三鬮慈惠寺文康活動中心、三星鄉換到三星鄉老人福利協會。

蘇澳鎮的新接種站蘇澳國小是僅次於溪北、溪南兩座接種中心，縣內最大型的疫苗接種場地。縣長林姿妙今早特別前往關心現場狀況，並提到新設場地寬敞且通風良好、採光明亮。

55歲以上平地原住民赴醫療院所接種時，記得攜帶戶口名簿、健保卡，以便確認身分。圖／宜蘭縣政府提供
55歲以上平地原住民赴醫療院所接種時，記得攜帶戶口名簿、健保卡，以便確認身分。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天宣布，新增12家診所以提供疫苗施打服務。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府今天宣布，新增12家診所以提供疫苗施打服務。圖／宜蘭縣政府提供

衛生局 疫苗 原住民

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