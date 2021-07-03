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虎林街13戶共30人確診、144人隔離 北市明啟動「虎林專案」

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影／悶不住！基隆、北海岸遊客現車潮 龜吼漁夫市集車停滿

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
東北角海域昨天出現人潮，有人看海，有人釣魚。記者游明煌／翻攝
東北角海域昨天出現人潮，有人看海，有人釣魚。記者游明煌／翻攝

全國確診人數持續下降，疫情有趨緩現象，今天很多民眾悶不住，今天北海岸、基隆潮境、東北角海域都出現車潮、人潮，基隆警方在潮境公園前管制人車禁止進入，減少遊客聚集。由於警戒三級管制，各知名景點都封閉，民眾主要都是去沒有封閉的海域透氣。

今天北海岸台二線沿線，不少海域都出現車潮，尤其龜吼漁夫市集停車場停滿，市場人潮湧現。基隆潮境公園，還有縣市交界的深澳鐵道前公園，以東北角象鼻岩附近海域，海邊有釣客釣魚，也有一般民眾去海邊礁岩上曬太陽，人數不算太多，有人潛水、游泳，有人看海、釣魚。

基隆市警察局第二分局為防堵疫情破口，今天在潮境公園進行人車管制措施，在於北寧路平浪橋頭持大聲公及標語進行宣導，今天非因公務及當地住戶外均不得進入園區，並在北寧路段沿線違規停車等態樣嚴正執法，減少遊客聚集。

龜吼漁夫市集昨天出現人潮。記者游明煌／翻攝
龜吼漁夫市集昨天出現人潮。記者游明煌／翻攝
基隆警方在潮境公園前管制人車禁止進入，減少遊客聚集。記者游明煌／翻攝
基隆警方在潮境公園前管制人車禁止進入，減少遊客聚集。記者游明煌／翻攝
基隆警方在潮境公園前管制人車禁止進入，減少遊客聚集。記者游明煌／翻攝
基隆警方在潮境公園前管制人車禁止進入，減少遊客聚集。記者游明煌／翻攝
龜吼漁夫市集停車場昨天車停滿。記者游明煌／翻攝
龜吼漁夫市集停車場昨天車停滿。記者游明煌／翻攝
東北角海域昨天出現人潮，有人看海，有人釣魚。記者游明煌／翻攝
東北角海域昨天出現人潮，有人看海，有人釣魚。記者游明煌／翻攝

基隆 疫情 車潮

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