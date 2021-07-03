聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／悶不住！基隆、北海岸遊客現車潮 龜吼漁夫市集車停滿
全國確診人數持續下降，疫情有趨緩現象，今天很多民眾悶不住，今天北海岸、基隆潮境、東北角海域都出現車潮、人潮，基隆警方在潮境公園前管制人車禁止進入，減少遊客聚集。由於警戒三級管制，各知名景點都封閉，民眾主要都是去沒有封閉的海域透氣。
今天北海岸台二線沿線，不少海域都出現車潮，尤其龜吼漁夫市集停車場停滿，市場人潮湧現。基隆潮境公園，還有縣市交界的深澳鐵道前公園，以東北角象鼻岩附近海域，海邊有釣客釣魚，也有一般民眾去海邊礁岩上曬太陽，人數不算太多，有人潛水、游泳，有人看海、釣魚。
基隆市警察局第二分局為防堵疫情破口，今天在潮境公園進行人車管制措施，在於北寧路平浪橋頭持大聲公及標語進行宣導，今天非因公務及當地住戶外均不得進入園區，並在北寧路段沿線違規停車等態樣嚴正執法，減少遊客聚集。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言