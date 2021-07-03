影／悶不住！基隆、北海岸遊客現車潮 龜吼漁夫市集車停滿

全國確診人數持續下降，疫情有趨緩現象，今天很多民眾悶不住，今天北海岸、基隆潮境、東北角海域都出現車潮、人潮，基隆警方在潮境公園前管制人車禁止進入，減少遊客聚集。由於警戒三級管制，各知名景點都封閉，民眾主要都是去沒有封閉的海域透氣。

今天北海岸台二線沿線，不少海域都出現車潮，尤其龜吼漁夫市集停車場停滿，市場人潮湧現。基隆潮境公園，還有縣市交界的深澳鐵道前公園，以東北角象鼻岩附近海域，海邊有釣客釣魚，也有一般民眾去海邊礁岩上曬太陽，人數不算太多，有人潛水、游泳，有人看海、釣魚。