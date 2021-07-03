外地確診者曾到宜蘭旅遊 林姿妙籲減少跨區移動

宜蘭縣長林姿妙今天說，宜蘭已連續8天零確診，但仍有外縣市新冠肺炎確診者在宜蘭留下足跡，建議在外縣市生活的縣民暫時不要返鄉，也呼籲外縣市民眾暫勿跨區移動。

林姿妙下午在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情線上記者會表示，近日仍有4例外縣市確診個案在宜蘭留下足跡，其中2人是在6月25日開車前來宜蘭旅遊，足跡遍及冬山車站、三星鄉落羽松秘境、頭城鎮等地，昨天在新北市確診。這段時間曾到過相關足跡的縣民，如有身體不適，請盡速篩檢。

她說，另外2人是一對父子，因家中長輩被通知曾與其他確診者接觸，必須居家隔離，這對父子因此暫時回到宜蘭居住，長輩近日確診後，這對父子也確診。由於這對父子長期居住台北市，屬於台北市政府管理個案。

林姿妙表示，為保障民眾健康安全，建議在外縣市生活的宜蘭縣民暫時不要返鄉，也呼籲疫情仍嚴峻，外縣市民眾暫勿跨區移動。