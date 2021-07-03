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交通部航港局辦線上博覽會 供逾3000個工作職缺

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
交通部航港局將於7月22日起辦理以航運產業為主題的就業暨升學博覽會。圖／交通部航港局提供
交通部航港局將於7月22日起辦理以航運產業為主題的就業暨升學博覽會。圖／交通部航港局提供

為強化航運相關科系升學及就業宣導，交通部航港局今年結合產、官、學三方資源，將於7月22日起辦理以航運產業為主題的「人生航海王 航向新時代–2021交通部航港局航運產業就業暨升學博覽會」，預計提供3000個以上工作職缺及國內航運相關升學招生資訊。

航港局指出，許多產業受到疫情影響，造成巨大經濟衝擊，但航運產業在這波疫情中，可說是逆勢成長，成為產業新興，為讓更多民眾認識及瞭解航運產業，進而投入這個領域，特別針對產業發展趨勢廣邀航運各界共同辦理博覽會。

從傳統商船航運、港埠作業領域，到當紅的離岸風電、海洋休憩等新型產業，以及與航運行政與教育有關的政府機關及教育學術，是首次整合六大領域的全方位航運產業升學暨就業博覽會，期盼讓更多人看見航運產業的未來，吸引及投入航運產業。

航港局表示，疫情嚴峻，博覽會將全面改為線上舉辦，並提供長達1個月的就業及升學服務，活動內容除了傳統的徵才及升學資訊外，特別透過網路直播、線上面試、履歷健檢以及職涯諮詢、性向檢測，以全面的方式，提供全方位的服務。

首波登場的暖場活動為7月10日的「邁向偉大的航道博格斯特」直播節目，將針對「航運產業就業與升學」的議題，邀請業界專家及當前任職於航運產業各領域的第一線工作人員，透過直播互動的方式與民眾交流，要讓所有對航運產業有趣的民眾，瞭解航運產業的酸、甜、苦、辣以及各種充滿挑戰與趣味的職場生活。

航港局表示，整體活動將於7月22日正式登場，屆時將於活動官方網站正式公告職缺資訊，並提供廠商與求職者線上面試等服務。此外，將邀請航運產業專家於線上進行「專家講座」，分享航運產業的發展與未來，以及「人資專家」線上分享面試與求職技巧，同時提供專業諮商師線上即時一對一的履歷健檢諮詢及職涯諮詢，讓民眾不受疫情影響，尋找到符合志趣的好工作或學涯規畫。

升學 航港局 疫情

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