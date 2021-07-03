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新北確診者開車遊宜蘭 足跡曾到落羽松秘境

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
縣長林姿妙表示，疫情仍然嚴峻，呼籲民眾避免跨區移動。圖／宜蘭縣政府提供
縣長林姿妙表示，疫情仍然嚴峻，呼籲民眾避免跨區移動。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭疫情日漸穩定，今天已是連日來第8天零確診，儘管如此，3名外縣市確診者曾在宜蘭留下足跡，縣長林姿妙建議縣民在外縣市之家人，暫時不要返回宜蘭，同時也呼籲其他縣市民眾，疫情仍然嚴峻，不要做跨區移動，以保護自身和他人安全。

案15081、案15082為父子檔，前者父母曾在台北一家醫院待過，後來被通知有與確診者接觸，必須居家隔離，案15081因此帶家人到宜蘭暫居親友家。由於案15081雙親均確診，他和家人也被列居家隔離並採檢，結果父子呈陽性確診，目前相關接觸者8人列居家隔離、13人則是自我健康監測。

衛生局說明，這兩例因長居台北，是因其他家人需要居家隔離，才來宜蘭暫居，仍屬於台北市管理個案。兩人於6月27日、28日，以及7月1日，曾到過喜互惠龍德店和民權店、全聯福利中心羅東光榮店、7-11羅結門市、五結利澤郵局、中油羅東加油站、區界中西式早點。

至於案15074為無症狀確診者，7月2日在新北市確診。他曾於6月25日和3名友人開車從新北到宜蘭旅遊，足跡遍及冬山車站，三星鄉的阿婆蔥油餅、落雨松秘境等地。衛生局長徐迺維補充說明，該車上有好幾位確診，由於到訪地都是景點，他也提醒民眾，即使在戶外，還是要戴好口罩。

另外，林姿妙在防疫記者會上說，原定今日為2021宜蘭國際童玩節開幕日，因疫情影響而取消辦理，這段日子仍持續與國外團隊交流，還收到10幾個國家的影片。她期待疫情早日消滅，與國外好朋友相約明年童玩節見。

縣府今天公布外縣市確診者在宜蘭的足跡。圖／宜蘭縣政府提供
縣府今天公布外縣市確診者在宜蘭的足跡。圖／宜蘭縣政府提供

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