搶殘劑百米衝刺慘摔民怨「是狗嗎」 花蓮宣布線上預約方式

花蓮縣今天開始為長輩接種疫苗，同步開放接種站現場預約殘劑，卻出現民眾為求一殘劑，漏夜排隊、開站前還得衝刺百米到指定地點，有人跌得狗吃屎等亂象；縣府緊急喊卡改採線上預約，明起施打當天上午8時可上網預約，每站每天限登錄10人，是否能施打成功仍須視該站殘劑數量而定。

花蓮爭打殘劑成亂象，因為只能現場排隊，且各站每天僅有7個預約名額，正取6人、備取1人，有民眾從昨天中午就開始排隊，排了10幾個小時，忍受大太陽、蚊子叮咬，整夜不睡只求一劑殘劑。

市區中華國小接種站，民眾徹夜守在校門口，今天上午7時30分受理殘劑預約，已經排了一整晚的人必須從校門口跑到活動中心前安排的號碼位置，前7人才能登記。校門一開，現場人員一聲令下「開始」，民眾有如搶頭香似要，以百米衝刺速度拔腿狂奔，還有老公死抓著老婆背包衝刺，兩人一起達陣，但也有婦人在過程中不小心慘摔，沒有排上登記名單，各種亂象讓民眾氣到怒吼「我們是狗嗎?」

除了殘劑亂象，今天莫德納擴大接種第一天，民眾一大早湧入接種站，場面混亂。縣長徐榛蔚上午8時30分到中華國小視察，對擴大接種現場混亂、以及殘劑預約亂象二度向民眾致歉，並宣布已緊急設置線上預約系統，將改採網路預約方式。