快訊

被匡列者若不篩檢 柯文哲將請示中央：開罰3千到1.5萬元

直播／疫苗可混打？哪種疫苗副作用少？感染科醫師專業解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶殘劑百米衝刺慘摔民怨「是狗嗎」 花蓮宣布線上預約方式

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮民眾為求一劑殘劑，漏夜在接種站外排隊。記者王燕華／攝影
花蓮民眾為求一劑殘劑，漏夜在接種站外排隊。記者王燕華／攝影

花蓮縣今天開始為長輩接種疫苗，同步開放接種站現場預約殘劑，卻出現民眾為求一殘劑，漏夜排隊、開站前還得衝刺百米到指定地點，有人跌得狗吃屎等亂象；縣府緊急喊卡改採線上預約，明起施打當天上午8時可上網預約，每站每天限登錄10人，是否能施打成功仍須視該站殘劑數量而定。

花蓮爭打殘劑成亂象，因為只能現場排隊，且各站每天僅有7個預約名額，正取6人、備取1人，有民眾從昨天中午就開始排隊，排了10幾個小時，忍受大太陽、蚊子叮咬，整夜不睡只求一劑殘劑。

市區中華國小接種站，民眾徹夜守在校門口，今天上午7時30分受理殘劑預約，已經排了一整晚的人必須從校門口跑到活動中心前安排的號碼位置，前7人才能登記。校門一開，現場人員一聲令下「開始」，民眾有如搶頭香似要，以百米衝刺速度拔腿狂奔，還有老公死抓著老婆背包衝刺，兩人一起達陣，但也有婦人在過程中不小心慘摔，沒有排上登記名單，各種亂象讓民眾氣到怒吼「我們是狗嗎?」

除了殘劑亂象，今天莫德納擴大接種第一天，民眾一大早湧入接種站，場面混亂。縣長徐榛蔚上午8時30分到中華國小視察，對擴大接種現場混亂、以及殘劑預約亂象二度向民眾致歉，並宣布已緊急設置線上預約系統，將改採網路預約方式。

下午縣府防疫記者會上，徐榛蔚進一步說明殘劑線上預約方式，18歲以上可在施打疫苗當天上午8時上網登錄，每站登錄名額10人，當日施打時間結束前15分鐘會依登錄順位電話通知，須在通知後30分鐘內抵達指定接種站，施打疫苗須攜帶身分證、健保卡，但實際可施打人數，依每站最後一瓶疫苗的殘劑數量而定。

花蓮疫苗殘劑原本採現場預約，今天第一天開打各種亂象紛呈，縣府急改為線上預約。圖／縣政府提供
花蓮疫苗殘劑原本採現場預約，今天第一天開打各種亂象紛呈，縣府急改為線上預約。圖／縣政府提供
花蓮疫苗殘劑改採線上預約，可掃QR Code上網預約。圖／縣政府提供
花蓮疫苗殘劑改採線上預約，可掃QR Code上網預約。圖／縣政府提供
花蓮疫苗殘劑原本採現場預約，今天第一天開打各種亂象紛呈，縣府下午宣布新的線上預約方式。圖／縣政府提供
花蓮疫苗殘劑原本採現場預約，今天第一天開打各種亂象紛呈，縣府下午宣布新的線上預約方式。圖／縣政府提供

殘劑 疫苗 徐榛蔚

延伸閱讀

Delta每人需打3劑疫苗 江啟臣：台灣要買7千萬劑才夠

花蓮搶打莫德納各接種站擠爆 徐榛蔚視察時道歉

花蓮東大門夜市不解封 縣府盼攤商紓困申請展延

花蓮配發2萬3100劑莫德納 7月3日起開放施打

相關新聞

搶殘劑百米衝刺慘摔民怨「是狗嗎」 花蓮宣布線上預約方式

花蓮縣今天開始為長輩接種疫苗，同步開放接種站現場預約殘劑，卻出現民眾為求一殘劑，漏夜排隊、開站前還得衝刺百米到指定地點，...

交通部航港局辦線上博覽會 供逾3000個工作職缺

為強化航運相關科系升學及就業宣導，交通部航港局今年結合產、官、學三方資源，將於7月22日起辦理以航運產業為主題的「人生航...

新北確診者開車遊宜蘭 足跡曾到落羽松秘境

宜蘭疫情日漸穩定，今天已是連日來第8天零確診，儘管如此，3名外縣市確診者曾在宜蘭留下足跡，縣長林姿妙建議縣民在外縣市之家...

藝人白白與人安夜訪街友送物資 他吐露失業1個月淪街友

昨天深夜，藝人白白與人安基金會基隆站長周泉宥，一同前往基隆火車站周邊，發放泡麵、乾糧、八寶粥及口罩。一名56歲的街友，平...

影／「打莫德納卡心安」縮時看基隆75歲以上長者踴躍打

基隆市今天為1萬4千多75歲以上長者施打莫德納疫苗，由於天氣晴朗，再加上民眾對於莫德納疫苗的接受度較高，全市七區共10處...

花蓮搶打莫德納各接種站擠爆 徐榛蔚視察時道歉

花蓮縣莫德納疫苗今天開打，各接種站爆人潮，花蓮市中華國小一早就有許多長輩到場，上百人擠在活動中心門口，亂成一團。縣長徐榛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。