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藝人白白與人安夜訪街友送物資 他吐露失業1個月淪街友

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
藝人白白與人安夜訪街友送物資，他吐露失業1個月淪街友。圖／人安基金會基隆站提供
藝人白白與人安夜訪街友送物資，他吐露失業1個月淪街友。圖／人安基金會基隆站提供

昨天深夜，藝人白白與人安基金會基隆站長周泉宥，一同前往基隆火車站周邊，發放泡麵、乾糧、八寶粥及口罩。一名56歲的街友，平時從事臨時工，他自5月中疫情爆發以來，已經超過1個月沒工作了，目前夜宿在基隆火車站周邊淪為街友。

藝人白馨儒（白白）說，身為基隆在地人，發現社會角落有很多朋友需要關懷，這波疫情讓處於社會邊緣的寒士、街友、清寒家庭的生活更為困頓，只要跨出自己小小的一步，就能讓他們感受到滿滿的愛。

白白親手送上物資，還聽街友的心聲。56歲的阿槐，平時從事臨時工，自5月中疫情爆發以來，已經超過1個月沒工作了，目前夜宿在基隆火車站週邊，阿槐說：「謝謝人安基金會前來關心，希望疫情趕緊趨緩，這樣我就可以賺錢了。」

自5月中防疫三級警戒，人安改以電話疫調的方式，關心已列冊服務對象的健康狀況，及提醒測量體溫。物資發放更採實聯制，寒士朋友可電話預約領取物資，以分時、分流、不接觸等方式，維持服務並落實防疫。

照顧烤地瓜的單親媽媽及清寒婦女方面，仍持續出攤的瓜媽，人安將運用臉書粉絲專頁協助團購冰地瓜。因疫情暫時停止出攤的，亦會電話關心生計，及提供物資共度難關。

人安除滾動式調整平安站服務模式，持續運用資源協助個案謀生，為了照顧更多窮苦人，邀請您無論是採何種形式的捐贈與支持，讓他們堅守崗位，一起助寒士度過難關、挺過疫情。愛心專線：（ 02）24273323、劃撥帳號：1994-9502（戶名：人安基金會，備註：常年服務），線上捐款：https://reurl.cc/vqpo71。

藝人白白與人安夜訪街友送物資，他吐露失業1個月淪街友。圖／人安基金會基隆站提供
藝人白白與人安夜訪街友送物資，他吐露失業1個月淪街友。圖／人安基金會基隆站提供
藝人白白與人安夜訪街友送物資，他吐露失業1個月淪街友。圖／人安基金會基隆站提供
藝人白白與人安夜訪街友送物資，他吐露失業1個月淪街友。圖／人安基金會基隆站提供

疫情 基隆 街友

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