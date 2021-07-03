花蓮搶打莫德納各接種站擠爆 徐榛蔚視察時道歉

花蓮縣莫德納疫苗今天開打，各接種站爆人潮，花蓮市中華國小一早就有許多長輩到場，上百人擠在活動中心門口，亂成一團。縣長徐榛蔚上午到場視察，對現場混亂造成不便向民眾致歉，也呼籲依照排定時段再來施打，明、後天都還有名額可以預約。

花蓮市接種站設在中華國小活動中心，因為沒有分流，上午一開站亂成一團，門口擠滿長輩，等著查對身分才能入內，醫護人員忙著解釋說明，發現有的長輩是預約下午時段，請他們先回去休息。有民眾拍下混亂畫面，直說「比捷運還要擠」。

縣長徐榛蔚上午8時30分到中華國小視察，馬上有民眾上次反映動線混亂，徐榛蔚立即和衛生局長朱家祥、花蓮慈濟醫院院長林欣榮討論如何改善。

對於會場混亂造成不便，徐榛蔚兩度說抱歉，她說，希望每個長輩都能打到疫苗，花蓮市明、後兩天都各有近180劑，已請里長協助幫還沒電話預約、想要接種的長輩安排，希望每個長輩都能打到疫苗。

她還提醒大家分時段慢慢來，不要太早到，可以提高醫護人員服務品質，讓團隊喘口氣，也比較有適當空間讓等候施打的長輩可以坐下來休息，服務不周到的地方，縣府也會檢討改進，下次做得更好。