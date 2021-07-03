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基隆身心障礙者專用停車位識別證改版 增QR code利識別
為利識別及降低身心障礙者使用困擾，基隆市自7月1日起核發黃底色且印有QR code之新版身心障礙者停車位識別證。
身心障礙福利科長郭淑娥說，身心障礙者專用停車位是為維護行動不便身心障礙者的停車權利，未持有身障停車證者，不要因一時的方便，占用身心障礙者專用停車位，大家共同維護身障行動不便者的權益，打造友善無礙的公共環境。
市府社會處今天說，符合行動不便資格之身心障礙者，可申辦身心障礙者專用停車位識別證，優先停放身心障礙專用停車格；基隆自88年起核發藍色身障停車證，因各縣市使用顏色的不同，為求一致性，中央統一改版換新顏色，新版身障停車證印有QR code且更換為黃底色，以利識別及提供稽核人員或民眾即時確認有效性。
社會處表示，7月1日核發新版身障停車證，原持有藍色身障停車證的民眾，可選擇於7月1日起至戶籍所在地區公所辦理換發新版黃色身障停車證，若無法立即申請換發者，舊款藍色身障停車證，仍得持續使用至原有效期限止。
符合資格身障者於申請身障停車證，應備齊身心障礙證明正反面影本、駕駛執照影本、行車執照影本、戶口名簿等文件，向戶籍所在地區公所(社政課)辦理；持有身障停車證除可優先使用身心障礙專用停車格外，如停放於本市公有收費停車場，得享有免費停車4小時的優惠。
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