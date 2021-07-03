影／花蓮民眾搶打疫苗殘劑 徹夜排隊「排到打到為止」

花蓮今天起為長者接種莫德納疫苗，同步開放殘劑施打，採各接種站現場預約，每天每站最多7個名額。因為殘劑有限，民眾搶破頭，有人昨晚就到場排隊，徹夜守候，多半是3、40歲的壯年人。排隊民眾說，就是疫苗不夠才必須這樣排隊，雖然不一定打得到，但「有排有機會」。

家住吉安鄉的李先生，昨晚和哥哥一起到位於吉安國小的接種站排隊。他說，原本預計凌晨才要來，但發現已有其他人到場，擔心排不到，決定提前動身，到場時發現，昨晚6時就有人在排隊了。

30幾歲的李先生說，他報考國考，因疫情延到9月考試，擔心到時會有群聚風險，或者有不打疫苗不能考等限制，準備1年的心血白白浪費，但自己無論年齡、身分別都排序很後面，不知道何時才打得到疫苗，寧可熬夜排隊，「若今天沒排到，晚上再來排明天的殘劑，排到打到為止」。

花蓮縣府是少數採接種站現場預約殘劑的縣市，李先生說，排隊雖然辛苦一點，但是「電話或網路預約中的機率小得像『被雷打到』，現場排隊不一定中，但比起來像是「統一發票中200元」，機會大一點」。

一名在台中市讀書的大學生，昨晚也到吉安接種站排隊。他說，台中市是2萬人上網登記搶21劑殘劑，怎麼可能打得到？他趁放暑假回鄉時排疫苗，昨準備椅子、行動電源等裝備，做好徹夜不睡的打算。

不只吉安接種站，花蓮市中華國小的接種站同樣出現排隊民眾，還有來得晚的人，看花蓮、吉安站都排滿7人，再驅車往下到中、南區鄉鎮的接種站找機會。

一名在中華國小排隊的先生表示，自己排序很後面，想要早點打到疫苗保護自己和家人，「熬夜排隊是不得不的選擇」；有排隊民眾感嘆，如果台灣的疫苗足夠，根本不需要搶破頭，「人民搶疫苗搶得這麼辛苦，都是中央政府造成的」。