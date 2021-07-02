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場所防疫管理 林右昌：雙罩一套徹底落實就對了

中央社 / 基隆2日電

台北市環南市場爆發新冠肺炎群聚事件。基隆市長林右昌今天說，基隆「雙罩一套」（口罩、面罩和手套）管制措施已成全國市場防疫指引，只要徹底落實就對了。

台北市、新北市、基隆市及桃園市區的計程車、貨運等司機及平台外送員等，約有9萬9000多名從業人員，今天起接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫苗。其中，基隆市相關司機在培德駕訓班接種，林右昌下午前往視察。

林右昌表示，這次基隆市共有3192名計程車及貨運司機，將分6天施打，呼籲防疫不能只靠政府，希望司機們踴躍接種，保護自己，也保護乘客。

林右昌之後於防疫記者會中說，基隆市今天有3例確診，其中有一對是夫妻，丈夫日前陪產時遭染疫，無症狀，目前住院接受治療；妻子急產後經採檢也確診，無症狀，目前住院；新生兒女嬰目前一採陰性。

媒體提問，環南市場新冠肺炎群聚事件是否影響12日後的三級警戒解封。林右昌表示，台北市政府今天又發現環南市場有41名攤商PCR陽性，的確是比較大變數，解封與否尊重中央評估。

他認為，環南市場事件應用正面態度看待，「亡羊補牢，為時未晚」，把隱形確診者篩檢出，勇敢面對，越早發現、越早匡列，才可阻斷病毒傳播鏈。

林右昌強調，北北基桃是一個首都生活圈，病毒不會分縣市，人的確是流動的，但還是可有效管理，重點就是要確實做好場所防疫管理，還有個人防疫措施徹底落實，像基隆早已實施「雙罩一套」，並成全國市場防疫指引，只要做好這些防疫措施，遭感染風險就會大幅降低。

基隆 林右昌 新冠肺炎

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